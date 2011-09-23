Лавринович: на розгляд Президента передано доопрацьований проект закону про адміпослуги

Міністерством юстиції передано на розгляд Президента України доопрацьований за результатами засідання Комітету з економічних реформ проект Закону України «Про адміністративні послуги».

По це повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту з посиланням на міністрв юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Міністр нагадав, що метою розробки закону є створення у країні законодавчого механізму для надання громадянам та юридичним особам зручних та доступних умов при отриманні адміністративних послуг.

О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що з урахуванням рекомендацій Комітету з економічних реформ до проекту закону включено, зокрема, положення, які передбачають надання адміністративних послуг в електронній формі з використанням мережі Інтернет через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

У доопрацьованому законопроекті також уточнено визначення адміністративного органу, принципи (принцип організаційної єдності та принцип «єдиного вікна») та форми надання адміністративних послуг, види адміністративних послуг та строки їх надання.

За словам міністра, передбачається, що законопроект буде внесений на розгляд Верховної Ради України Президентом України як невідкладний.