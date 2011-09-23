Путін візьме участь у завтрашній зустрічі президентів України і Росії

Москва. Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН візьме участь у завтрашній зустрічі президентів України Віктора ЯНУКОВИЧА і Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав прес-секретар російського прем`єра Дмитро ПЄСКОВ.

«В.ПУТИН візьме участь у зустрічі двох президентів в Завідовому», - сказав Д.ПЄСКОВ.

Він відзначив, що передбачається обговорення широкого спектру двосторонніх відносин з акцентом на «газові справи».

Окрім того він не виключив, що обговорюватиметься питання участі України у Митному союзі. «Митний союз російська сторона готова обговорювати. Насильно милим не будеш – є речі, які вигідні, а є, які не вигідні. Митний союз може принести щорічну вигоду для України понад 6 млрд. доларів», - сказав прес-секретар. «Якщо Україна має щось більш вигідне, тоді вона, звичайно, не повинна брати участь у Митному союзі, а робити те, що їй більш вигідно», - сказав Д.ПЄСКОВ.

Він відзначив, що по лінії прем`єра підписання документів не заплановано.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи варто українському Президенту чекати «пресингу» з боку російських керівників, як про це писали російські ЗМІ, він сказав: «У даному випадку ніхто нікого не пресує. Всі обстоюють свої інтереси, але так, щоб рішення носили взаємовигідний характер».

Д.ПЄСКОВ наголосив, що слово «пресувати» недоречне в міждержавних відносинах, і, тим більше, таких близьких партнерських країн, як Росія і Україна.