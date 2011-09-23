Україна підтвердила незмінність позиції щодо Придністров’я у форматі „5+2” - МЗС

Україна підтвердила незмінність своєї позиції щодо придністровського врегулювання у форматі „5+2” .

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформаційної політики МЗС України.

«Україна підтверджує незмінність своєї позиції щодо придністровського врегулювання: будь-яка модель врегулювання має бути погоджена між сторонами конфлікту при сприянні посередників і спостерігачів в рамках існуючого формату „5+2”, вона також повинна передбачати особливий статус для Придністров’я у складі Молдови, гарантувати права людини та національних меншин у відповідності до європейських стандартів», - зазначили в департаменті. Україна також підтверджує свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова.

В МЗС повідомили, що головним результатом нещодавнього чергового раунду неформальних консультацій з придністровського врегулювання у форматі «5+2» за участю представників сторін конфлікту (Республіка Молдова і Придністров’я), посередників (Україна, Росія, ОБСЄ) та спостерігачів (США і ЄС), стала домовленість про поновлення офіційної роботи «Постійної наради з політичних питань у рамках переговорного процесу з придністровського врегулювання» в існуючому форматі „5+2”.

В МЗС зазначають, що Україна вітає поновлення офіційного переговорного процесу з придністровського врегулювання. Це рішення зміцнює існуючу позитивну динаміку та створює необхідні передумови для прогресу у вирішенні придністровської проблеми. Високо оцінюючи досягнення консенсусу серед усіх учасників зустрічі, Україна сподівається, що продемонстрований сторонами конструктивний підхід і надалі працюватиме на остаточне вирішення придністровської проблеми, зміцнення регіональної стабільності і європейської безпеки.

У цьому зв’язку українська сторона як посередник і гарант придністровського врегулювання наголошує на своїй рішучій налаштованості надавати і в подальшому всебічне сприяння і допомогу сторонам конфлікту у досягненні цілей врегулювання.