ЄС відзначає поступ України щодо лібералізації візового режиму

Україна досягла поступу у виконанні кількох ключових параметрів Плану дій з лібералізації візового режиму, але у більшості сфер реалізація перебуває на стадії виконання.

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, таким є висновок спільного звіту з виконання Україною Плану дій з візової лібералізації, який Єврокомісія та офіс Високого представника ЄС Кетрін ЕШТОН оприлюднили 16 вересня.

Оцінку дій було надано станом на 8 липня 2011 року.

У звіті, зокрема, йдеться про те, що Україна почала процес законодавчого забезпечення запровадження біометричних паспортів. У процесі підготовки перебувають також План дій та Програма для повної заміни старих паспортів новими, зокрема у консульських службах закордоном.

У Брюсселі також відзначають, що Україна здійснила «дуже добрий поступ» в ухваленні правових рамок у сфері управління кордонами. Зокрема відзначається, що Україна створила Державну міграційну службу, яка ще не почала працювати на повну потужність.

Україна також почала здійснювати кроки для наближення законодавства з регулювання прав шукачів притулку до міжнародних та європейських стандартів. «Однак потрібно здійснити додаткові зусилля для подальшого покращення правових рамок України в цій важливій сфері, аби зробити її повністю відповідною до міжнародних стандартів та стандартів ЄС», - йдеться у звіті ЄС. Єврокомісія та Високий представник також закликають Україну «повністю розв’язати проблемні питання, щодо яких серйозне занепокоєння висловлювали міжнародні та громадські організації».

Стосовно боротьби проти корупції, звіт звертає увагу на ухвалення Україною антикорупційного закону, називаючи його «значним першим кроком уперед». Водночас, відзначають у ЄС, «слід здійснити значні кроки для забезпечення його правильного виконання». Зокрема, у звіті йдеться про потребу створення незалежного антикорупційного органу в Україні, згадка про який міститься і в новому антикорупційному законі.

Підсумовуючи свою доповідь, Єврокомісія та Високий представник відзначають, що «у кількох сферах з розробки законодавства, стратегій та планів дій робота все ще триває». Ця робота свідчить про те, що «План дій з візової лібералізації є важливим інструментом для здійснення реформ у сфері юстиції та внутрішніх справ та інших ділянках», - підсумовується в документі.

Україна отримала План дій з лібералізації візового режиму на останньому саміті Україна-ЄС, що відбувся 22 листопада 2010 року. План дій складається з двох фаз: законодавчої роботи (ухвалення необхідних норм) та імплементації цих норм. Виконання Плану створить умови для запровадження безвізового режиму для українських громадян.