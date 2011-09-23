Курс НБУ на 26.09.11
19:45, 23 вересня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 26.09.11 100 USD США - 797.3600 (на 23 вересня - 797.3700) 100 EUR - 1070.8545 (на 23 вересня - 1072.3032) 10 RUR - 2.4833 (на 23 вересня - 2.4988)Облікові курси банківських металів на 26.09.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-137943.28 (на 23 вересня-140775.67) 961XAG10Срібло-2623.31 (на 23 вересня-3018.05) 962XPT10Платина-135152.52 (на 23 вересня-138423.43) 964-XPD10Паладій-53024.44 (на 23 вересня-53822.48)
Офіційний курс НБУ на 26.09.11
100 USD США - 797.3600 (на 23 вересня - 797.3700)
100 EUR - 1070.8545 (на 23 вересня - 1072.3032)
10 RUR - 2.4833 (на 23 вересня - 2.4988)
Облікові курси банківських металів на 26.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 137943.28 (на 23 вересня - 140775.67)
961 XAG 10 Срібло - 2623.31 (на 23 вересня - 3018.05)
962 XPT 10 Платина - 135152.52 (на 23 вересня - 138423.43)
964 XPD 10 Паладій - 53024.44 (на 23 вересня - 53822.48)
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