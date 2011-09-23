Головне на 23 вересня

Фінанси

Парламент прийняв законопроект про фонди банківського управління

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону "Про фонди банківського управління».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 326 народних депутатів з 372 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається розширення діяльності фондів банківського управління (далі – ФБУ) шляхом створення нового його виду – житлового ФБУ, як способу накопичення коштів його учасниками для придбання житла або інвестування будівництва житла учасниками ФБУ.

Законопроектом пропонується внести зміни до низки законів України: «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про страхування», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)».

Також плануються зміни до законів України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення» спрямовані на вдосконалення системи недержавного накопичувального пенсійного забезпечення в частині впровадження до цих законів, зокрема, таких фінансових інструментів та механізмів, як фонди банківського управління, які мають багаторічний позитивний досвід діяльності в галузі додаткового пенсійного забезпечення.

Законопроектом унормовуються положення щодо організації довірчого управління фондами банківського управління, метою яких є посилення захисту учасників та більш чітко регламентуються права та обов’язки сторін таких договірних правовідносин. Передбачається посилення заходи щодо захисту коштів учасників фондів банківського управління від знецінення, втрат та інших ризиків. Чітко врегульовуються питання винагороди за управління активами ФБУ.

Запропоновані зміни до законодавчих актів України стосуються розширення можливостей застосування механізмів залучення коштів юридичних та фізичних осіб до фондів банківського управління, їх накопичення та збереження, довірчого управління цими коштами з наступним спрямуванням на будівництво житла, посилення захисту майнових прав учасників, а також підвищення рівня соціального захисту неповнолітніх та осіб похилого віку.

Законопроектом розширюється склад учасників фонду банківського управління, шляхом надання можливостей корпоративної участі у таких правовідносинах. Надається можливість більш активної участі роботодавців в діяльності та управлінні ФБУ. Мова йде про необхідність створення корпоративних рахунків в межах кожного з ФБУ. Такий рахунок буде відкривати юридична особа – роботодавець, а вигодонабувачами за цим рахунком будуть призначатися працівники підприємства або їх неповнолітні діти. Такий механізм дозволить запровадити на підприємстві дієвий та ефективний інструмент заохочення працівників до більш продуктивної праці, адже надасть можливість задовольняти поточні потреби та враховувати пріоритети кожної вікової категорії працюючих. Також, дозволить запровадити механізм підтримки молодих спеціалістів, підвищити загальну трудову дисципліну та зацікавленість в довгострокових результатах праці.

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ФПУ проти закладених у держбюджету-2012 соцстандартів

Федерація профспілок України (ФПУ) виступає проти закладених у проекті державного бюджету на 2012 рік соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник голови ФПУ Сергій КОНДРЮК.

«Державний бюджет сформовано на штучному заниженні державних соціальних гарантій, прожитковому мінімумі, який на 25% нижчий, ніж фактична вартість товарів і послуг, які входять до його складу, прийнятому, вдумайтеся, у 2000 році», - відзначив він.

Таким чином, за його словами, мінімальна заробітна плата на сьогодні штучно занижена на 409 грн. Також С.КОНДРЮК відзначив, що у бюджетній сфері на даний час працює близько 4 млн. осіб.

Результатом такого бюджету представник ФПУ називає консервацію бідності на рівні 26%. «Чверть працюючих зароблятимуть на мізерному фактичному прожитковому мінімумі, третина українських сімей буде на межі або за межею бідності», - підкреслив С.КОНДРЮК.

Це, у свою чергу, призведе до більшої тінізації економіки і еміграції громадян за кордон.

За його словами, спільний представницький орган профспілок на національному рівні на сьогодні завершує підготовку своїх зауважень до законопроекту про держбюджет наступного року, і найближчими днями вони будуть подані до парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Верховна Рада України прийняла до розгляду урядовий проект державного бюджету України на 2012 рік.

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Золото як і раніше надзвичайно привабливе для інвесторів - експерт

Золото як і раніше надзвичайно привабливе для інвесторів і вкладників, які бажають забезпечити свої заощадження.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН заступник начальника управління грошового обігу, неторгових і касових операцій «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) Максим САЛУТІН.

Він підкреслив, що ймовірність дефолту Греції, що дедалі зростає, криза суверенних боргів Португалії, Іспанії, Італії та погіршення економічних показників в США змушує переводити заощадження з євро і доларів США в надійніший актив – золото. Напруження в країнах Північної Африки і Близького Сходу зберігається і це також підтримує вартість металу».

За інформацією М.САЛУТІНА, з початку 2011 року вартість золота зросла на 30%. Новий максимум був досягнутий золотом 6 вересня – під час торгів на Лондонській біржі металів ціна піднімалася до 1 921 долара США за тройську унцію, а на біржі Comex грудневі ф`ючерси подорожчали до 1 923 доларів.

При цьому експерт відзначив високу волатильність на ринку золота. Навіть у відносно спокійні дні коливання цін на світовому ринку перевищує 10-15 доларів на унцію. Часто стрімке зростання цін змінювалося різкою корекцією. Найбільш значне зниження спостерігалося в третій декаді серпня, коли за кілька днів ціна впала майже на 150 доларів за тройську унцію в результаті підвищення на біржі COMEX маржинальних вимог на ф`ючерси золота.

На думку М.САЛУТІНА, «золото вже розглядається як гроші, причому унікальні – надрукувати його не може жоден центробанк. Так, американський мільярдер Дональд ТРАМП почав брати золоті злитки як оплату оренди приміщень у своєму хмарочосі на Уолл-Стріт, а клієнти швейцарської біржі SIX можуть використовувати золото для оплати операцій через компанію SIX Securities Services».

Як зазначив експерт, центробанки країн, що розвиваються, зокрема Росії, Мексики, Південної Кореї, активно збільшують запаси золота в своїх резервах з метою скорочення залежності від долара США. Крім того, згідно з даними Європейського центрального банку, резерви золота в центробанках європейських країн з початку року збільшилися на 25 000 унцій. Всесвітня рада з питань золота зазначає, що фіскальна і кредитно-грошова політика США погіршила мотивацію для продажу золота і переведення грошей у доларові активи європейськими ЦБ. В результаті чого, вперше з 1985 року були зафіксовані чисті покупки золота центробанками Європи.

За словами експерта, окремої уваги заслуговує попит, що стрімко зростає, на золото з боку Китаю. Народний банк Китаю за 2003-2009 рр. удвічі збільшив запаси золота в своїх резервах і, на думку аналітиків, таємно продовжує скупку металу. Крім того, на тлі зростання інфляції ажіотажний попит на фізичне золото спостерігається з боку китайських споживачів. Китайські ювеліри навіть у відносно «слабкому» серпні відзначили 30% збільшення продажів, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

М.САЛУТІН повідомив, що ажіотажний попит з боку ювелірів і населення спостерігався і в Україні. Нестабільна ситуація з доларом США і гривнею змушувала населення переводити заощадження в золоті злитки або ювелірні вироби. В результаті, на ринку спостерігався дефіцит золотих злитків – банки просто не встигали завозити метал для задоволення всіх заявок клієнтів. Найбільш популярними сьогодні є 50 і 100-грамові злитки, проте і на литі 250 і 500-грамові злитки попит залишається стабільно високим.

За прогнозами експерта, ціну золота чекає чергове подолання позначки 1 900 доларів за тройську унцію протягом жовтня-листопада, з певною ймовірністю досягнення 2 000 доларів до кінця 2011 року.

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ПЕК

Україна і ЄС не вимагатимуть компенсацій за переривання поставок енергоресурсів

Брюссель. Україна і ЄС не вимагатимуть компенсацій за переривання поставок енергоресурсів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це українським журналістам заявив Уповноважений уряду України з питань європейської інтеграції Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

«Питання компенсації у такому варіанті, який був на початку, вже не стоїть», - сказав він, кажучи про останні домовленості з ЄС у рамках переговорів про створення зони вільної торгівлі.

«В угоді ми вийшли на абсолютно прийнятні формулювання щодо режиму торгівлі енергетичними товарами. Ми не гарантуємо транзит, ми не гарантуємо безперервність поставок. Ми гарантуємо, що наш правовий режим торгівлі енергетичними товарами не заважає цьому потоку», - відзначив в свою чергу директор Департаменту міжнародних економічних відносин Міністерства аграрної політики і продовольства України Тарас КАЧКА.

За його словами, єдиним відкритим питанням залишається гарантування ефективності реалізації угоди, особливо у критичних ситуаціях.

При цьому, Т.КАЧКА відзначив, що це питання порушувалося під час зустрічі першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА з комісаром ЄС з питань торгівлі Карелом Де ГУХТОМ минулої середи.

Як відзначив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ, на сьогодні є розуміння того, як розв`язуватиметься це питання, проте воно поки не оформлене в текстовому вигляді.

Т.КАЧКА також відзначив, що в угоді буде знято питання компенсації за пошкодження в результаті переривання поставок енергоресурсів.

«Навпаки, в угоді записано, що жодна зі сторін не може бути відповідальною за переривання, зумовлене діями третьої сторони, або суб`єктами, підконтрольними третій стороні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Сторони планують завершити переговори до кінця нинішнього року.

ЄС вимагав включити до угоди про зону вільної торгівлі розділ, в якому хотів від України компенсацій у разі переривання поставок енергоресурсів в ЄС.

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Росія хоче врегулювати проблеми у газовій сфері з Україною на двосторонній основі

Москва. Росія розраховує на врегулювання проблем у газовій сфері з Україною на двосторонній основі.

Про це йдеться в матеріалах прес-служби Кремля до робочого візиту до Російської Федерації Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Серед пріоритетних тем – співробітництво в газовій сфері. Російська сторона, грунтуючись на непорушності діючих контрактів у даній галузі між господарюючими суб`єктами Росії та України, готова до розширення двосторонньої співпраці в газовій та інших сферах, включаючи розробку спільних взаємовигідних інвестиційних проектів», - йдеться в повідомленні.

При цьому в Москві розраховують на врегулювання проблем у газовій сфері з українською стороною на двосторонній основі, як в інтересах двох країн, так і з метою забезпечення енергетичної безпеки Європи.

Окрім цього, передбачається, що на переговорах у резиденції Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА в Завидово в контексті торгово-економічної та інвестиційної взаємодії сторони обговорять тематику Митного союзу.

В ході зустрічі очікується також обговорення проблематики Азово-Керченського врегулювання, питань військово-технічного співробітництва, важливих проектів у гуманітарній сфері.

У світлі перспективних контактів на вищому рівні глави держав обміняються думками про хід підготовки Другого російсько-українського міжрегіонального економічного форуму в Донецьку, а також п`ятого засідання Російсько-Української міждержавної комісії.

У повідомленні зазначається, що проведення зустрічі президентів двох країн викликане необхідністю обговорити на вищому рівні поточний стан російсько-українських зв`язків, найбільш складні питання двостороннього співробітництва. Зокрема, глави держав оцінять проміжні результати курсу, що позначився в 2010 р., на встановлення між Росією та Україною відносин реального стратегічного партнерства, обміняються думками щодо можливих нових проектів і домовленостей, що відповідають інтересам двох держав.

У Кремлі також зазначають, що в січні - липні 2011 р. російсько-український товарооборот становив 28,87 млрд. дол., збільшившись на 51,6%. Експорт Росії становив 17,85 млрд. дол. (темп зростання – 50,1%), імпорт – 11,02 млрд. дол. (темп зростання – 54,2%).

Серед країн СНД Україна зберігає позицію провідного економічного партнера РФ. При цьому частка України в загальному товарообороті Росії в 2010 р. становила 6% (у 2009 р. – 4,9%), а в січні - липні 2011 р. цей показник зріс до 6,4%, що дозволило Україні зайняти 4-е місце по торгівлі з Російською Федерацією (тоді як у 2010 р. вона займала п`яте місце).

Росія також залишається для України провідним торговим партнером – на Росію доводиться 27,1% від загального обсягу експорту українських товарів (у січні - липні 2010 р. – 24,9%) і 39,9% усього імпорту (роком раніше – 37%).

Довідка УНІАН. Україна неодноразово заявляла про необхідність змінити формулу ціни на газ, що поставлявся Росією. Було проведено декілька раундів безрезультатних переговорів із цього питання.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ неодноразово заявляв, що Україна платить за російський газ більше, ніж споживачі Західної Європи, зокрема Німеччина.

Російська сторона повідомила, що готова відстоювати свою позицію за газовою угодою з Україною в будь-якому суді.

6 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна фактично підготувала матеріали для вирішення в міжнародному арбітражі газової суперечки з Росією про умови поставок і транзиту газу.

9 вересня в інтерв`ю телеканалу «Євроньюс» Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ назвав пропагандою заяви про високу ціну на газ для України, порівняно з іншими країнами Європи.

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Агро

Україна домовилася про безмитний експорт 1,6 млн. тонн зерна після підписання угоди про ЗВТ

Україна домовилася про безмитний експорт 1,6 млн. тонн зерна в Європейський Союз у перший рік після підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС.

Про це у телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила прес-секретар міністра аграрної політики і продовольства України Галина КОРОПА, коментуючи результати домовленостей, які було досягнуто 21 вересня п.р. під час 17-го раунду переговорів України і ЄС щодо створення зони вільної торгівлі.

За її словами, в перший рік після підписання угоди про ЗВТ Україна зможе експортувати в ЄС 950 тис. тонн пшениці, 250 тис. тонн ячменю і 400 тис. тонн кукурудзи. «Це у перший рік після підписання – у 2013 році. Всього виходить 1,6 млн. тонн зерна», - повідомила Г.КАРПА.

«Решту 400 тис. тонн ми зможемо продавати після п`ятирічного періоду, вони додаватимуться рівномірно. Україна зможе без мита експортувати 2 млн. тонн зернових – це кінцева цифра, яка буде після п`ятирічного перехідного періоду. Таким чином, ми доведемо обсяг пшениці до 1 млн. тонн, ячменю до 350 тис. тонн і кукурудзи до 650 тис. тонн», - сказав Г.КАРПА.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК вважає, що Україна досягла позитивних результатів з аграрних питань у переговорах про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

За словами міністра, переговорній групі вдалося досягти збільшення квот практично за всіма видами продукції у 2-4 рази. «На кукурудзу квоту збільшили, на пшеницю збільшили, на спирт і м`ясо збільшили. Поки задоволені тими обсягами, які узгоджені», - сказав міністр. Він додав, що «аграрний сектор практично роботу з підготовки до підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС завершив».

М.ПРИСЯЖНЮК також додав, що Україна за перше півріччя, вперше за весь час існування незалежної держави, досягла позитивного балансу щодо імпорту-експорту сільськогосподарської продукції з Європейським Союзом. «Це говорить про те, що сьогодні для нас відкривається ринок європейський», - відзначив міністр.

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Україна готова у великій кількості експортувати зерно в Японію - Азаров

Україна готова у великій кількості експортувати зерно в Японію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з головою комітету ділової співпраці Японії з Україною «Кейданрен», головою правління корпорації «Сумітомо» Мотоюкі ОКА.

«Ми готові експортувати у великій кількості зерно і не тільки зерно», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що Україна зацікавлена в японських інвестиціях у розвиток аграрного сектору.

М.АЗАРОВ зазначив, що двостороння торгівля між Україною і Японією розвивається успішно, проте японський імпорт в Україні істотно перевищує експорт українських товарів до Японії.

«Я думаю, що нам треба докласти зусиль, щоб збалансувати двосторонні відносини», - сказав М.АЗАРОВ.

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Присяжнюка обрано головою Міжурядової ради з питань АПК країн СНД

Міністра аграрної політики і продовольства України Миколу ПРИСЯЖНЮКА обрано Головою Міжурядової ради з питань агропромислового комплексу країн - членів СНД.

Відповідне рішення ухвалили учасники XXV засідання Ради, повідомила УНІАН прес-служба міністерства.

Щодо напрямків роботи Ради на поточний рік, за словами М.ПРИСЯЖНЮКА, основну увагу буде зосереджено на складанні балансів і прогнозів балансів сільськогосподарської продукції. «Вже завтра у нас відбудеться робоча зустріч з Виконавчим комітетом Міжурядової ради для того, щоб скласти системний графік», - повідомив він.

Також цього року Міжурядова рада активно працюватиме над організацією логістики і зберігання овочів і фруктів. «Ми сьогодні проаналізували ситуацію і побачили, що всі наші країни виробляють овочів значно більше, ніж споживають. Але до споживача доходить набагато менше. У результаті цей ринок імпортозалежний. Це говорить про відсутність логістики, технологій зберігання і досвіду», - відзначив міністр.

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Фондовий ринок

«Фінансування інфраструктурних проектів» обрало Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій

Держпідприємство "Фінансування інфраструктурних проектів", створене в рамках підготовки й проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, обрало Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій.

Про це йдеться в обґрунтуванні здійснення процедури закупівлі в одного учасника, оприлюдненому на сайті Державних закупівель.

Відповідний договір було підписано 15 вересня 2011 року, його вартість становила 427,800 тис. дол.

Як повідомлялося, в листопаді 2010 року ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" продало під дуржгарантії семирічні єврооблігації на 568 млн. дол. із прибутковістю 8% річних, а в квітні 2011 року – на 690 млн. дол. під 7,4% на той же термін.

Організаторами випуску паперів були Morgan Stanley і ВТБ Капітал.

Кошти залучалися для фінансування будівництва інфраструктурних проектів у рамках проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

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Промисловість

Україна поступово скасує імпортні мита на автомобілі при торгівлі з ЄС

Брюссель. Україна поступово скасує імпортні мита на автомобілі при торгівлі з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це українським журналістам заявив Уповноважений уряду України з питань європейської інтеграції Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ після переговорів, що відбулися в рамках 18-го раунду переговорів про створення зони вільної торгівлі.

«Принципові домовленості – відбувається лібералізація. При цьому вона теж розтягнута на тривалий період і паралельно передбачається застосування захисних заходів», - сказав він.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ зазначив, що в середньому лібералізація імпортних мит на автомобілі становитиме 10 років.

При цьому, за словами урядового уповноваженого, сторони виробили формулу «10+3+2». Відповідно до цієї формули, Україна зможе застосовувати захисні заходи у вигляді повноцінного відновлення імпортного мита протягом 10 років, коли проходитиме його поступове скорочення, а також ще протягом трьох років після скасування.

Крім того, протягом ще двох років Україна зможе відновлювати імпортне мито за спрощеною процедурою на основі доказу збитків від імпорту.

«Більш того, за великим рахунком ніхто не забороняє використовувати й механізми СОТ, які передбачають розслідування. Єдине, що це більш тривалий процес. Для нас усе-таки було важливо мати якісь автоматичні інструменти, які дозволяли б швидко реагувати», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Сторони планують завершити переговори до кінця нинішнього року.

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Україна в 2012 році планує збільшити виробництво концентрату урану на 23,3%

Україна в 2012 році планує збільшити виробництво концентрату урану на 23,3%, або на 208 тонн, - до 1,1 тис. тонн, порівняно з очікуваним виробництвом за підсумками 2011 року (892 тонни).

Відповідний прогноз міститься в урядовому законопроекті "Держпрограма економічного та соціального розвитку України на 2012 рік", прийнятому в першому читанні й розміщеному на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, для збільшення виробництва концентрату урану в 2012 році уряд України пропонує виділити з державного бюджету 0,5 млрд. грн. на реалізацію заходів цільової державної економічної програми «Ядерне паливо України».

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році єдине в Україні урановидобувне підприємство ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» виробило 848 тонн концентрату урану.

Довідка УНІАН. Україна до 2014 року планує збільшити виробництво концентрату урану (U3O8) у 2,3 раза, порівняно з 2008 роком – до 1,88 тис. тонн. Наразі потреба українських АЕС у концентраті урану становить 2 480 тонн і задовольняється на 32%.

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Міжнародні відносини

Україна скасує експортне мито при торгівлі з ЄС

Брюссель. Україна скасує експортне мито при торгівлі з Євросоюзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це українським журналістам заявив Уповноважений уряду України з питань європейської інтеграції Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

«Україна скасовує експортне мито. Звичайно, на повну скасування буде необхідний конкретний час, тобто ми домовляємося про перехідний період», - сказав він.

За словами В.П’ЯТНИЦЬКОГО, перехідний період щодо скасування експортного мита у цілому триватиме до 15 років.

При цьому щодо низки продукції він становитиме 10 років.

Крім того, Уповноважений уряду відзначив, що в угоді з ЄС будуть виписані захисні заходи, які зможе застосовувати Україна у разі, якщо скасування експортного мита призведе до масового експорту з України тих чи інших товарів.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року. Сторони планують завершити переговори до кінця нинішнього року.

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Договір про ЗВТ СНГ буде винесений на розгляд Ради глав урядів у жовтні - Клюєв

Економічна рада Співдружності Незалежних Держав прийняла рішення в стислі терміни доопрацювати наявні зауваження до тексту Договору про зону вільної торгівлі між країнами СНД, аби винести його на розгляд на чергове засідання Ради глав урядів країн СНД, 18 жовтня в Санкт-Петербурзі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра України, про це Андрій КЛЮЄВ заявив сьогодні, 23 вересня, коментуючи результати 51-го засідання Економічної ради СНД, що пройшла в р. Алмати (Казахстан).

За словами А.КЛЮЄВА, під час минулого засідання сторони домовилися, що з країнами, в яких ще є зауваження до документа, будуть проведені додаткові переговори.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що Україна наполягала на необхідності завершення підготовки проекту договору і сподівається на підписання документа на засіданні Ради глав урядів СНД в жовтні.

«Що стосується позиції української сторони, то ви її добре знаєте – ми впродовж останніх п`ятнадцяти років послідовно виступаємо за створення в рамках СНД повноцінної зони вільної торгівлі», - заявив перший віце-прем`єр України.

А.КЛЮЄВ зазначив, що Україна взяла найактивнішу участь у підготовці нової редакції договору і наполегливо шукала компроміс з тих чи інших його положень. «Таким чином, спільними зусиллями підготовлено документ, який дозволяє вивести наші торговельно-економічні відносини на якісно новий рівень», - сказав він.

А.КЛЮЄВ нагадав, що під час засідань Економічної ради у квітні ц.р. в Ялті в і червні ц.р. в Москві, сторони констатували, що вказаний проект договору вже в основному узгоджений.

«Україна з повагою ставиться до позицій кількох країн, у яких є зауваження до тексту договору, і закликає всі сторони проявити гнучкість з метою досягнення компромісів», - зазначив А.КЛЮЄВ.

Він повідомив, що за підсумками 7 місяців ц. Р. частка СНД в товарообороті України перевищує 42%.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня на розширеному засіданні Ради глав-держав СНД в Душанбе Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав глав держав-членів СНД сприяти прискоренню процесу підписання Договору про створення зони вільної торгівлі між державами-учасниками СНД.

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ЄС відзначає поступ України щодо лібералізації візового режиму

Україна досягла поступу у виконанні кількох ключових параметрів Плану дій з лібералізації візового режиму, але у більшості сфер реалізація перебуває на стадії виконання.

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, таким є висновок спільного звіту з виконання Україною Плану дій з візової лібералізації, який Єврокомісія та офіс Високого представника ЄС Кетрін ЕШТОН оприлюднили 16 вересня.

Оцінку дій було надано станом на 8 липня 2011 року.

У звіті, зокрема, йдеться про те, що Україна почала процес законодавчого забезпечення запровадження біометричних паспортів. У процесі підготовки перебувають також План дій та Програма для повної заміни старих паспортів новими, зокрема у консульських службах закордоном.

У Брюсселі також відзначають, що Україна здійснила «дуже добрий поступ» в ухваленні правових рамок у сфері управління кордонами. Зокрема відзначається, що Україна створила Державну міграційну службу, яка ще не почала працювати на повну потужність.

Україна також почала здійснювати кроки для наближення законодавства з регулювання прав шукачів притулку до міжнародних та європейських стандартів. «Однак потрібно здійснити додаткові зусилля для подальшого покращення правових рамок України в цій важливій сфері, аби зробити її повністю відповідною до міжнародних стандартів та стандартів ЄС», - йдеться у звіті ЄС. Єврокомісія та Високий представник також закликають Україну «повністю розв’язати проблемні питання, щодо яких серйозне занепокоєння висловлювали міжнародні та громадські організації».

Стосовно боротьби проти корупції, звіт звертає увагу на ухвалення Україною антикорупційного закону, називаючи його «значним першим кроком уперед». Водночас, відзначають у ЄС, «слід здійснити значні кроки для забезпечення його правильного виконання». Зокрема, у звіті йдеться про потребу створення незалежного антикорупційного органу в Україні, згадка про який міститься і в новому антикорупційному законі.

Підсумовуючи свою доповідь, Єврокомісія та Високий представник відзначають, що «у кількох сферах з розробки законодавства, стратегій та планів дій робота все ще триває». Ця робота свідчить про те, що «План дій з візової лібералізації є важливим інструментом для здійснення реформ у сфері юстиції та внутрішніх справ та інших ділянках», - підсумовується в документі.

Україна отримала План дій з лібералізації візового режиму на останньому саміті Україна-ЄС, що відбувся 22 листопада 2010 року. План дій складається з двох фаз: законодавчої роботи (ухвалення необхідних норм) та імплементації цих норм. Виконання Плану створить умови для запровадження безвізового режиму для українських громадян.

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