Азаров у Facebook прокоментував вчинок студентки, яка вдарила букетом Табачника

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає низьким рівень моралі й культури студентки, яка вдарила вчора букетом квітів міністра освіти та науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Перш за все, тут стоїть питання моралі. Чи морально молодій дівчині публічно у присутності іноземних гостей України завдавати образ набагато старшій порівняно з нею за віком людині? Наскільки це відповідає культурі поведінки, етиці, вихованості?», - роздумує лідер Партії регіонів.

На його думку, студентка, перш за все, повинна була поставити себе на місце міністра, тобто уявити, як би вона почувалася в такій ситуації. «Адже їй ніхто не заважав, приміром, перед входом стояти з плакатом, на якому вона могла написати все, що вона думає про Д.ТАБАЧНИКА. І гості могли б прочитати, й тим самим мети протесту було б досягнуто. Те, як це було зроблено, на мій погляд, не прикрашає цю дівчину», - пише М.АЗАРОВ.

Як повідомлялося, вчора в Києві на Форумі міністрів освіти європейських країн «Школа XXI сторіччя: Київські ініціативи» 17-річна студентка Києво-Могилянської академії Дарина СТЕПАНЕНКО вдарила букетом квітів Д.ТАБАЧНИКА.

Її затримали, але незабаром відпустили.

Пізніше в Інтернеті з`явилося звернення Д.СТЕПАНЕНКО, в якому вона закликала молодь підтримати протести студентів проти політики Міносвіти й вимагати відставки Д.ТАБАЧНИКА.