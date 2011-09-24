Декриміналізація статті за перевищення влади полегшить життя чиновникам - експерт

Законопроект про декриміналізацію статті 365 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за перевищення влади або службових повноважень і за якою обвинувачують екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО, має чітко виражений політичний характер, прагне досягти певних політичних цілей і не вирішує інших завдань, задекларованих його авторами.

Про це у своїй статті для газети "Дзеркало тижня. Україна" 24 вересня пише юрист Андрій НЕЧИПОРЕНКО.

За його словами, у разі прийняття Верховною Радою цього закону вчинення дій, підписання нормативно-правових та індивідуальних актів, договорів із перевищенням особою повноважень, які порушуватимуть права фізичних та юридичних осіб, жителів певних населених пунктів і держави в цілому, не підлягатимуть кримінальному переслідуванню (наприклад, підписання нормативно-правового акту з перевищенням повноважень, вирішення земельних питань при наявності спору щодо меж населених пунктів, евакуація транспортних засобів за відсутності законних підстав тощо).

Як зазначає автор статті, при цьому слід розуміти, що зазвичай саме кримінальна відповідальність за такі незаконні дії зупиняє службових осіб від їх вчинення. Адже трудова і цивільно-правова відповідальність у вигляді відшкодування завданих збитків за прийняті рішення та завдану третім особам шкоду на практиці трапляється доволі рідко, і ще рідше ці збитки відшкодовуються у повному обсязі: примусити чиновника відшкодувати завдану його незаконними діями реальну шкоду майже неможливо. І причиною цього можуть бути не тільки певна складність у визначенні збитків та їх стягненні в повному обсязі, а часто - і неможливість виконання рішення суду.

На думку А.НЕЧИПОРЕНКА, звільняючи від кримінальної відповідальності посадовців за перевищення влади, автори законопроекту ставлять чиновників у більш привілейоване становище, порівняно з особами, котрі є службовими особами (директорами, членами правління, головними бухгалтерами тощо) у приватних компаніях, що прямо заборонено статтею 24 Конституції України. За перевищення влади і повноважень керівники недержавних і некомунальних підприємств, тобто весь бізнес, нестимуть відповідальність за статтею 365-1 КК України, а чиновники, виходить, - ні.

«Підсумовуючи, можна зробити висновок, що законопроект покликаний полегшити життя чиновникам, які діють за межами своїх повноважень, - вважає автор. - При цьому бізнес „чомусь“ таких привілеїв не отримує. І це, щонайменше, дивно виглядає з подачі політичної сили, яка декларує свою підтримку бізнесові і противагу владі. Особливо з урахуванням ідеї влади декриміналізувати частину злочинів у сфері господарської діяльності приватного сектору економіки».