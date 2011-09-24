"Ми очікуємо абсолютно прагматичного підходу ЄС до договору з Україною" - П’ятницький

Уповноважений уряду України з європейської інтеграції Валерій П`ЯТНИЦЬКИЙ сподівається, що міністри ЄС прагматично поставляться до обговорення договору з Україною про зону вільної торгівлі на своєму засіданні 26 вересня.

Таку думку він висловив українським журналістам у Брюсселі, де протягом тижня він зустрічався з представниками Єврокомісії в рамках 18-го раунду переговорів про створення зони вільної торгівлі.

«Ми очікуємо абсолютно прагматичного підходу до цього обговорення на основі досягнутих компромісів і прогресу,... і не пов`язувати це (угода - УНІАН) з якимись іншими питаннями, з якими, можливо, сьогодні іноді й хотілося б пов`язати», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, чи має він на увазі політичну ситуацію в країні, представник українського уряду зазначив, що «міністри розглядають різні питання».

При цьому він також висловив переконання в тому, що в ході переговорів Україні і ЄС вдалося сформувати угоду, яка дозволяє Україна поступово інтегруватися в ЄС, і термін дії якої розрахований до кінця 2020-х років.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Сторони планують завершити переговори до кінця нинішнього року.

26 вересня міністри з питань торгівлі країн-членів ЄС планують, серед іншого, розглянути хід переговорів з Україною щодо угоди про зону вільної торгівлі.