За системні порушення усунено від роботи керівництво Луганської митниці
15:32, 24 вересня 2011Різне
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Керівництво Луганської митниці відповідно до рішень Державної митної служби усунуто від виконання службових обов’язків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, підставою для кадрових рішень стали висновки комісії, яка проводила комплексну перевірку службової діяльності митниці.
За результатами перевірки були виявлені системні недоліки в напрямку функціонування пунктів пропуску, протидії контрабанді товарів, зазначили у прес-службі.
Тимчасове виконання обов’язків начальника митниці покладено на Сергія ЯРМОЛЬСЬКОГО, заступника директора Департаменту організації митного контролю та оформлення Держмитслужби України.
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