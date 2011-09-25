Переговори у Завидово тривали майже 4 години

Тверська область (РФ). У заміській резиденції президента Російської Федерації Завидово (Тверська область) завершилися переговори Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, Глави РФ і прем’єр-міністра Дмитра МЕДВЕДЄВА та Володимира ПУТІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, переговори тривали упродовж майже 4-х годин.

По їх завершенні В.ЯНУКОВИЧ відбув до Києва.

Як повідомляв УНІАН, після короткої прогулянки керівників двох країн журналістів попросили залишити місце проведення переговорів. До президентів приєднався прем’єр.

Для учасників переговорів було накрито стіл просто неба і влаштовано рибалку.

Прес-секретар Президента РФ Наталія ТІМАКОВА, відповідаючи на запитання, чи було досягнуто якихось домовленостей, тоді повідомила, що переговори тривають, і говорити про результати передчасно.