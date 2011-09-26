Анонс на 26 вересня

* Біля Адміністрації Президента України ВГО «Асоціація жителів гуртожитків Україна» проведе мирну акцію з відстоювання своїх прав з вимогою затвердити законопроект 8678 "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів" (щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків) який був прийнятий Верховною Радою України.

* Прес-конференція на тему: «Проект Бюджету-2012: оцінки парламентарів». Учасники: народний депутат (НУ НС), член парламентського комітету з питань бюджету Павло Жебрівський та народний депутат (ПР), член парламентського комітету з питань економічної політики Олексій Плотніков.

* Прес-конференція на тему: «Ситуація на фінансовому ринку та новації з валютними операціями». В роботі візьме участь президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-Євразійської банківської федерації Олександр Сугоняко.

* Прес-конференція на тему: «Чи вдасться Януковичу вирішити газове питання під час візиту в Москву?». Учасники: директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар і експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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