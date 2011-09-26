ЄС планує визнати "європейські прагнення" учасників СП на саміті у Варшаві

Варшава . Європейський Союз на запланованому на кінець цього тижня саміті "Східного партнерства" (СП) у Варшаві планує визнати "європейські прагнення та європейський вибір" деяких держав-учасниць програми.

Про це йдеться у проекті підсумкової декларації саміту, фрагментами якої володіє УНІАН.

У декларації підтверджується, що основним завданням СП є допомога 27-ми держав Євросоюзу шістьом країнам-учасницям програми Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні в реформуванні, що має "пришвидшити політичну асоціацію та економічну інтеграцію" з ЄС.

"Учасники Варшавського саміту визнають європейські прагнення та європейський вибір деяких партнерів та їхні зусилля, спрямовані на побудову глибокої та стабільної демократії", - сказано у проекті.

Автори документу наголошують на необхідності дотримання державами-учасницями СП основних демократичних принципів, зазначаючи, що розвиток двосторонніх відносин кожної з держав залежатиме від темпів та ефективності реформ.

“Партнери, які найактивніше будуть реформуватися, виграють більше від співробітництва з Європейським Союзом, включно з ближчою політичною асоціацією, глибшою поступовою економічною інтеграцією з внутрішнім ринком ЄС та більшою допомогою ЄС”, - сказано у документі.

Наприкінці проекту декларації згадується про створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. “У цьому контексті учасники Варшавського саміту очікують на можливість завершення переговорів до запланованого на грудень 2011 року саміту Україна-ЄС”, - зазначається у проекті.

У документі також вказується, що однією з ключових цілей «Східного партнерства» є запровадження безвізового режиму для держав-учасниць програми, першими кроками на цьому шляху мають бути підписання та успішна реалізацію угод про спрощення візового режиму та про реадмісію. “Тільки-но ці угоди будуть укладені та ефективно введені в дію, Європейський Союз та держави-партнери здійснюватимуть поступові кроки до безвізового режиму в установленому порядку та індивідуально, залежно від виконання умов добре організованої та безпечної мобільності, згідно з критеріями, визначеними у двоетапному плані дій із запровадження безвізового режиму”, - зазначається в декларації.

Учасники Варшавського саміту також планують відзначити поступ України та Молдови в реалізації планів дій щодо введення безвізового режиму з ЄС. “Ці плани можуть слугувати моделями для інших держав-партнерів…”, - сказано у проекті.

Крім того, згідно з документом, учасники саміту планують підтвердити готовність розвивати співпрацю з країнами-членами «Східного партнерства» у сферах боротьби з нелегальною міграцією, тероризмом та міжнародною злочинністю, як на двосторонньому, так і в багатосторонньому форматах.

“Вітаємо початок реалізації Східноєвропейської програми з енергоефективності та навколишнього середовища (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership) з Україною та готові працювати над розширення її дії на інших партнерів”, - написано в документі.

Автори декларації також очікують від Єврокомісії пропозицій в рамках наступної кількарічної фінансової перспективи нового інструменту Європейської політики сусідства (ENP), «котрі, зокрема, будуть відображати новий рівень амбіцій ENP».

Поінформоване джерело повідомило УНІАН, що текст підсумкової декларації саміту вже узгоджений у структурах Євросоюзу, зауваживши, що консультації тривають лише з представниками країн-учасниць програми.

“Одним із спірних пунктів є пункт щодо Білорусі, а також інші, наприклад, наскільки часто згадуються у тексті окремі кавказькі держави”, - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, саміт “Східного партнерства”, який має стати одним із найголовніших заходів першого в історії головування Польщі в Європейському Союзі, відбудеться у Варшаві 29-30 вересня.

Довідка УНІАН. Програма ЄС «Східне партнерство» була заснована у травні 2009 року. Ця програма спрямована на поглиблення відносин ЄС зі східними країнами-сусідами. У «Східному партнерстві» беруть участь Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова і Україна.

Євросоюз виділив на СП 600 млн. євро до 2014 року. Згідно з попереднім планом, 350 млн. євро планується витратити на багатосторонні проекти, 175 млн. євро - на реформи в країнах-партнерах та 75 млн. євро - на проекти регіонального розвитку.