Анонс на 27 вересня

* Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з в. о. Президента Республіки Молдова, Головою Парламенту Маріаном Лупу. Також Віктор Янукович проведе зустріч з Президентом УЄФА Мішелем Платіні.

* Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров ознайомиться з будівництвом нових станцій метро в Києві.

* Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров візьме участь у Міжнародному інноваційному форумі країн СНД-2011.

* Відбудеться відкрита нарада на тему: «Рефінансування ДІУ іпотечних кредитів і напрям співпраці з банками-партнерами». Питання: Стан і тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні. Поновлення активних операцій з рефінансування іпотечних кредитів як результат пожвавлення ринку. Іпотечні облігації. Досвід і перспективи. Програма ДІУ підтримки завершення будівництва об`єктів житлового призначення та придбання житла за допомогою іпотечного кредитування через механізм рефінансування ДІУ банків-партнерів.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Розпродаж с/г земель та позбавлення пільг як спроба зміни конституційного ладу". Питання: Запланований розпродаж земель сільськогосподарського призначення та позбавлення пільг незабезпечених категорій народу України як спроба зміни конституційного ладу в Україні. Позиція Громадського руху "Вільний простір» та Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу України. Учасники: Анатолій Ковальов, голова Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу Україна; Володимир Гуменюк, голова всеукраїнського об`єднання ветеранів, головний отаман СКУ «Січ»; Олексій Цокалов, голова Асоціації фермерів і приватних землевласників Бобринецького району; Павло Жовніренко, член Координаційної ради Асамблеї ГО МСБ України; Олександр Таран, голова ГО офіцерів запасу «Команда «За своїх!»; Віктор Чміленко, голова Комітету захисту рідної землі Кіровоградської області; Ігор Запрудський, член Ради громадського руху «Вільний простір»

* Прес-конференція на тему: "Репутаційні оцінки банків з іноземними акціонерами експертами інвестиційного ринку України. Підсумки першого півріччя 2011р. У відкритій версії дослідження Goodwill-фактор, проведеного журналом "Власть денег" і дослідницькою компанією NOKs fishes". Учасники: головний редактор журналу "Власть денег" Оксана Митницька; керуючий партнер дослідницької компанії NOKs fishes Олег Кононенко; керуючий партнер дослідницької компанії NOKs fishes Наталія Кононенко.

* Прес-конференція на тему: «Опалювальний сезон 2011-2012 рр..: стан, плани, ризики». Учасники: Анатолій Желєзко, начальник відділу технічного регулювання в теплоенергетики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України; Володимир Стороженко, начальник головного управління житлового господарства КМДА.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція першого заступника голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Володимира Горжеєва з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі сказом на тему: «Реалізація державної програми оздоровлення території України від сказу на 2008-2015 роки».

* В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена Дню Інвестора 2011. Інтернет-технології та інновації »(IDCEE 2011), який пройде в Києві 25-26 жовтня у Виставковому центрі АККО Інтернешнл. Учасники: Вікторія Тігіпко, співзасновник, керуючий директор венчурного фонду TA Venture, співорганізатор IDCEE; Олена Масолова, член правління Groupon Росія, CEO компанії Pixonic; Денис Довгополий, президент GrowthUP Incubator, співорганізатор IDCEE; Карл Робб, виконавчий віце-президент і президент EPAM Systems в Європі. IDCEE (www.idcee.org) - щорічний захід міжнародного масштабу в сфері інтернет-технологій і інновацій. Інвестиційний фонд «TA Venture» з 2010 року інвестує в перспективні інтернет-проекти в США, Європі, фокусуючись на проекти в Україні, Росії та інших країнах СНД.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Штурм Ради: що далі?" Всеукраїнської громадської організації «Ніхто крім нас» - організатора мітингу 20 вересня біля Верховної Ради України, в якому взяли участь більше 10 000 осіб». Організація вийшла з переговорного процесу з владою. У п`ятницю 23 вересня не був ліквідований Законопроект № 9127 про пільги незахищених верств населення, який позбавляє конституційних прав 16 категорій громадян України, ліквідації якого вимагали мітингувальники. Про подальші плани НКН розкажуть учасники прес-конференції: Олександр Ковальов лідер НКН, члени НКН - Борис Новожилов, Петро Рябенко.

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