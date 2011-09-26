Головне на 26 вересня

Фінанси

Рада ЄС підтримала укладення угоди про ЗВТ із Україною якнайшвидше

Брюссель. Рада з питань зовнішньої торгової політики ЄС підтримала укладення угоди з Україною про зону вільної торгівлі якнайшвидше.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні за підсумками засідання Ради ЄС міністр з економічних справ Польщі Марцин КОРОЛЕЦЬ.

«Рада підтримала укладення угоди з Україною про всебічну зону вільної торгівлі найпізніше до саміту ЄС-Україна в грудні цього року», - сказав він.

У свою чергу комісар ЄС із питань торгівлі Карел де ГУХТ також зазначив, що ЄС і Україна перебувають на шляху укладення угоди до кінця цього року.

За його словами, комісар перебуватиме в постійному контакті з українським першим віце-прем`єр-міністром Андрієм КЛЮЕВИМ.

«Ми наближаємося до укладення договору», - сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливість укладення угоди про зону вільної торгівлі без угоди про асоціацію через проблеми зі справою проти екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, комісар зазначив, що звичайно політична й економічна частина угоди завжди приймаються разом.

«Ці угоди завжди разом. І це буде й тут. Я не говоритиму про політичні проблеми, які можуть бути, ми повинні просуватися в переговорах із тим, щоб досягти угоди до саміту ЄС-Україна в грудні», - сказав К. Де ГУХТ.

Разом із тим, він зазначив, що угода може набути чинності роздільно, що пов`язане з процедурою ратифікації угоди (для ратифікації економічної частини необхідні рішення Ради ЄС і Європарламенту, а політичної – ратифікація в усіх 27-ми парламентах країн-членів ЄС – УНІАН).

«Я можу досягти угоди, а потім вона потрапляє в європейський «вітряк»», - сказав комісар ЄС.

Говорячи про хід переговорів, К. Де ГУХТ зазначив, що в питаннях співпраці в енергетиці все ще залишається низка невирішених питань, зокрема, щодо того, які положення застосовуватимуться в разі переривання поставок енерегоресурсів, що слідують транзитом через Україну.

Міністр із економічних питань Польщі зазначив, що більшість учасників засідання підтримала завершення переговорів із Україною якнайшвидше, хоча низка технічних питань все ще потребує завершення.

«Можна сказати, що у нас хороші новини, але пити шампанське ще рано», - підкреслив М.КОРОЛЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної з лютого 2008 року.

Сторони планують укласти угоду до кінця нинішнього року.

Угода про зону вільної торгівлі буде складником угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

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Середня зарплата в Україні скоротилася до 2694 грн.

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні в серпні 2011 року порівняно з липнем ц.р. скоротилася на 2% і на 1 вересня становила 2,694 тис. грн.

Водночас, порівняно з серпнем 2010 року, середня зарплата зросла на 18,2%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні на 1 вересня ц.р. спостерігався в Києві – 4,056 тис. грн. (у серпні середня зарплата знизилася на 2,8%), а також у Донецькій – 3,184 тис. грн. (зниження на 0,1%), Київській – 2,863 тис. грн. (зростання на 0,4%) і Дніпропетровській областях – 2,822 тис. грн. (зниження на 2,2%).

Найнижчий – у Тернопільській – 1,925 тис. грн. (зниження на 1,5%), Херсонській – 2,001 тис. грн. (зниження на 5%) і Чернігівській областях – 2,033 тис. грн. (зниження на 2,7%).

У цілому зниження рівня середньої заробітної плати в серпні 2011 року спостерігалося у всіх областях і АР Крим.

Зокрема, на 1 вересня середня зарплата у Вінницькій області становила 2,123 тис. грн. (зниження в серпні на 4,2%), Волинській – 2,065 тис. грн. (зниження на 3,6%), Житомирській – 2,121 тис. грн. (зниження на 3,3%), Закарпатській – 2,1 тис. грн. (зниження на 3,8%), Запорізькій – на 2,681 тис. грн. (зниження на 1,9%), Івано-Франківській – 2,303 тис. грн. (зниження на 2,4%), Кіровоградській – 2,181 тис. грн. (зниження на 2,5%), Луганській – 2,786 тис. грн. (зниження на 0,9%), Львівській – 2,324 тис. грн. (зниження на 1,2%), Миколаївській – 2,487 тис. грн. (зниження на 2,8%), Одеській – 2,407 тис. грн. (зниження на 4,4%), Полтавській – 2,547 тис. грн. (зниження на 1,1%), Рівненській – 2,228 тис. грн. (зниження на 3,4%), Сумській – 2,279 тис. грн. (зниження на 0,8%), Харківській – 2,466 тис. грн. (зниження на 1,4%), Хмельницькій – 2,143 тис. грн. (зниження на 1,8%), Черкаській – 2,21 тис. грн. (зниження на 2,6%), Чернівецькій – 2,04 тис. грн. (зниження на 3,2%), в АР Крим – 2,378 тис. грн. (зниження на 2,5%).

За даними Держстату, в січні-серпні 2011 року в Україні фонд оплати праці був нарахований у розмірі 221,393 млрд. грн.

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Заборгованість із зарплати в серпні скоротилася на 1,3% – до 1,155 млрд. грн.

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в серпні 2011 року, порівняно з липнем, скоротилася на 1,3% і на 1 вересня становила 1,155 млрд. грн. З початку року заборгованість скоротилася на 5,2%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Найвищий рівень заборгованості (більш як 100 млн. грн.) на 1 вересня ц.р. зафіксовано в трьох областях України. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 вересня ц.р. становила 233,009 млн. грн. (у серпні 2011 року зросла на 1,3%, з початку року скоротилася на 0,2%, порівняно з даними на 1 вересня 2010 року скоротилася на 3,6%), у Харківській – 142,201 млн. грн. (у серпні зросла на 1,5%, з початку року – на 11,2%, порівняно з 1 вересня 2010 року збільшилася на 18,9%), у Луганській – 101,809 млн. грн. (у серпні скоротилася на 0,1%, з початку року – на 7,5%, порівняно з 1 вересня минулого року – на 33,6%).

Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 вересня 2011 року становила 95,65 млн. грн. (у серпні скоротилася на 7%, з початку року – на 16,4%, порівняно з 1 серпня 2010 року – скоротилася на 35%).

У Держстаті відзначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване в 6 областях України.

Скорочення заборгованості з початку року спостерігалося у 18 областях, АР Крим, Києві та Севастополі. Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 вересня ц.р. зафіксовано в Чернівецькій області – 1,26 млн. грн. (у серпні заборгованість скоротилася на 11%, з початку року – на 60%, порівняно з 1 вересня 2010 року – в 4,5 разу), Рівненській – 2,344 млн. грн. (у серпні сума заборгованості знизилася на 0,6%, з початку року – майже в 4 рази, порівняно з 1 вересня 2010 року – майже в 5 разів) і в Івано-Франківській областях – 6,627 млн. грн. (у серпні заборгованість скоротилася на 12,5%, з початку року – на 17,2%, порівняно з 1 вересня 2010 року – на 37,3%).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість із виплати заробітної плати в 2009 році збільшилася на 23,9% і на 1 січня 2010 року становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

У 2010 році заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд. грн.

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ПЕК

Україна і Росія домовилися про перегляд газових контрактів

Україна і Росія досягли домовленості про перегляд газових контрактів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з делегацією іспанських сенаторів.

«Нам нарешті вдалося досягти домовленості з Росією про перегляд контрактів», - сказав М.АЗАРОВ, інформуючи сенаторів про результати переговорів президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА й прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА 24 вересня.

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Росія погодилася на створення тристороннього консорціуму з управління ГТС за участю ЄС

Росія погодилася на створення з Україною тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою за участю Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з делегацією іспанських сенаторів.

«Росія погодилася з нами щодо створення тристороннього консорціуму за участю ЄС. Це, безумовно, підвищить надійність нашої газотранспортної системи і створить можливість для Європи безперебійно одержувати газ», - сказав М.АЗАРОВ, інформуючи сенаторів про результати переговорів президентів України і Росії й прем`єр-міністра РФ 24 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня у Росії відбулися переговори Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Президентом і прем`єром РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і Володимиром ПУТІНИМ.

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«Чорноморнафтогаз» ввів в експлуатацію нову свердловину

ДАТ «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, АР Крим) ввело в експлуатацію четверту свердловину на новій платформі БК-1 на Архангельському газовому родовищі в північно-західній частині шельфу Чорного моря.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Згідно з повідомленням, обсяг видобутку на новій свердловині становить близько 50 тис. куб. м газу на добу. Свердловина підключена до підводного газопроводу.

Після введення в експлуатацію нової свердловини добовий відбір з платформи БК-1 досяг 170 тис. куб. м на добу.

Як повідомляв УНІАН, у липні ц.р. «Чорноморнафтогаз» увів у експлуатацію першу свердловину на платформі БК-1 і почав промисловий видобуток газу на цій платформі.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці й видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

В даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» 17 родовищ, із яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: за природним газом – 58,56 млрд. куб. м, за газовим конденсатом – 1231 тис. тонн, за нафтою – 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебуває в управлінні НАК «Нафтогаз України».

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Соцполітика

Мешканці гуртожитків отримали право приватизувати своє житло

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як заявив Президент, віднині мешканців гуртожитків не матимуть права відселяти з приміщень, у яких вони мешкають.

«Кожен українець має бути впевненим у своєму майбутньому у власних стінах», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як зазначили у прес-службі, нова редакція закону передбачає обов’язкову передачу гуртожитків у власність територіальних громад із подальшою їх приватизацією і визначає порядок цієї процедури.

Згідно із законом, на приватизацію мають право громадяни, які на законних підставах тривалий час (не менше п`яти років) зареєстровані і фактично проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, та не мають іншого власного житла.

Документ передбачає також подовження на три роки мораторію на відчуження гуртожитків.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 8 вересня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".

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Агро

Україна погодилася на поетапне зниження експортного мита на соняшник

Україна погодилася на поетапне зниження експортного мита на соняшник на 1% на рік - до нуля протягом 10 років у рамках зони вільної торгівлі (ЗВТ) із Європейським Союзом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України, коментуючи результати домовленостей, досягнутих у ході 18-го раунду переговорів України і ЄС про створення зони вільної торгівлі.

Згідно з повідомленням, сторони домовилися, що зниження мита на експорт соняшнику з України проходитиме за такою ж схемою, як і при підписанні договору про вступ України до Світової торгової асоціації. «Мито знижуватиметься на 1% на рік, за 10 років - до нуля», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК вважає, що Україна досягла позитивних результатів із аграрних питань у переговорах про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

За словами міністра, переговорній групі вдалося досягти збільшення квот практично за всіма видами продукції в 2-4 рази. «Аграрний сектор практично роботу з підготовки до підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС завершив», - сказав він.

Нагадаємо, 18-й раунд переговорів між Україною і ЄС щодо створення зони вільної торгівлі проходив 19-23 вересня в Брюсселі.

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Гідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

26-28 вересня в Україні, крім Карпат та Прикарпаття, переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Про це повідомили УНІАН, в Українському гідрометцентрі.

26 вересня по Києву та Київській області переважатиме висока (4 класу), 27-28 вересня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

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Будівництво

Мінрегіонбуд створив групу з відновлення будівництва трьох житлових довгобудів "Київвисотбуду"

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України створена робоча група з відновлення будівництва житлових довгобудів компаній ТОВ «Київвисотбуд» і ТОВ «Агробудпереробка Лтд» на вул. Старонаводницькій, 2-20, вул. Сім`ї Сосніних, 4-а в Києві та вул. Київський Шлях, 97 в Борисполі Київської області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, більше чотирьох років понад тисячі сімей не можуть отримати повністю оплачені квартири в даних об`єктах.

До складу робочої групи увійшли, зокрема, уповноважений представник Адміністрації Президента, представники центральних органів виконавчої влади та представники громадських організацій з питань будівництва даних об`єктів.

У прес-службі зазначили, що на сьогодні розроблено та узгоджено з Київською міською державною адміністрацією проект плану заходів з відновлення будівництва, що включає передачу прав замовника будівництва з незавершеного будівництва КМДА, передачу права генерального підрядника незавершеного будівництва ТОВ «Бориспільміськбуд», продовження терміну дії оренди земельних ділянок під об`єктами незавершеного будівництва ТОВ «Київвисотбуд» в 4-му мікрорайоні житлового масиву «Позняки» з подальшою передачею прав замовника будівництва ТОВ «Бориспільміськбуд».

Після затвердження плану будівництво буде відновлено і завершиться достатньо швидко, запевняють у міністерстві.

Довідка УНІАН. У листопаді 2006 р. компанії ТОВ «Київвисотбуд» і ТОВ «Агробудпереробка Лтд» припинили будівництво чотирьох житлових будинків у Києві та області (у Чубинському, в Борисполі і в Києві на вул. Старонаводницька і вул. Сім`ї Сосніних) через нестачу фінансування. За даними директора ТОВ "Київвисотбуд" Єгора Земелєва, у будівництво житлових будинків інвестували близько 1,5 тис. вкладників, а для завершення будівництва було необхідно близько 1 млрд. грн.

За словами Тетяни Ткачик - юриста ТОВ «Київвисотбуд» і ТОВ «Агробудпереробка Лтд», представника співвласників компаній Миколи та Олександра Мариньох, керівництво «Київвисотбуду» та «Агробудпереробка Лтд» заявило про відновлення будівництва чотирьох об`єктів у Києві та області з лютого 2007 року. За її даними, на добудову об`єктів потрібно близько 300 млн. грн.

У вересні 2007 року інвестиційна компанія «Регіон-інвест», яка акумулювала кошти приватних інвесторів в будівництво житла, просила забудовника житлових будинків - компанію «Київвисотбуд» передати їй право оренди на земельні ділянки під будинками на вул. Сім`ї Сосніних, 4а в Києві і на вул. Київський Шлях, 97 в Борисполі для того, аби самостійно їх добудувати.

За оцінками інвесткомпанії, на той час на добудову житлового будинку на вул. Сім`ї Сосніних, 4а необхідно було близько 100 млн. грн., а на завершення будівництва будинку на Київському Шляху у Борисполі - менше 100 млн. грн.

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Кабмін подовжив виплати за пільговими кредитами на будівництво житла для молоді

Кабінет міністрів дозволив подовжити на строк до одного року або до початку (відновлення) будівництва виплату основної суми боргу за програмою державного пільгового кредитування будівництва (придбання) житла, здійснюваною Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву в 2007 році.

Про це йдеться в постанові №991 від 21 вересня ц.р. «Деякі питання погашення кредитів, наданих у 2007 році на будівництво (придбання) житла окремим категоріям громадян», розміщеному на Урядовому порталі.

Згідно з документом, термін виплати основної суми боргу, окрім відсотків за користування кредитом, подовжується у зв`язку з порушенням понад шість місяців термінів введення в експлуатацію житла, що будується за рахунок коштів, передбачених у 2007 році в держбюджеті для державного пільгового кредитування будівництва (придбання) житла для окремих категорій громадян.

Зокрема, регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву і позичальник у порядку, встановленому правлінням цієї установи, можуть внести в кредитний договір зміну щодо визначення пільгового періоду для сплати основної суми боргу, окрім відсотків за користування кредитом, на строк до одного року або до початку (відновлення) будівництва.

Постановою визначається, що в разі порушення термінів платежу з погашення кредиту з позичальника стягується пеня в розмірі 0,01% суми зобов`язань за кредитом, термін виконання яких наступив, за кожен день прострочення, й встановлюється така черговість погашення боргу: пеня, прострочені платежі, відсотки за користування кредитом і основний платіж із погашення кредиту.

Відсотки за користування кредитом направляються до загального фонду державного бюджету, а кошти, сплачені в рахунок погашення кредиту, зокрема в попередні роки, й пеня зараховуються до спеціального фонду державного бюджету в установленому порядку й використовуються для подальшого надання кредитів.

Як повідомляв УНІАН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву в 2007 році профінансував програми забезпечення молоді житлом на суму 178,5 млн. грн., що на 3% більше запланованого.

У 2007 році програма з надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім`ям і самотнім молодим громадянам на будівництво й придбання житла була профінансована з держбюджету в розмірі 64,3 млн. грн. (при запланованих 50 млн. грн.). Також на цю програму було направлено 30 млн. грн. – повернення раніше наданих кредитів молодим сім`ям, а також залучено 51,5 млн. грн. за рахунок місцевих бюджетів. За рахунок такого фінансування пільгові кредити на житло отримали 650 молодих сімей.

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Транспорт/Зв`язок

«Укрзалізниця» хоче перейти на нову систему класифікації пасажирських потягів

Фахівці залізничної галузі розробили нову систему класифікації пасажирських потягів.

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», підготовлено проект нової системи класифікації пасажирських потягів, нова система розроблена на виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України «Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки» від 27 квітня 2011 № 504/2011.

Як зазначають у відомстві, нова система класифікації перебуває на розгляді і затвердженні в Міністерстві інфраструктури України.

«Укрзалізницею» запропоновано такі класи пасажирських потягів:

денні пасажирські потяги - Євро Сіті (ЄС), Інтер Сіті + (ІС +), Інтер Сіті (ІС), Регіональний експрес (РЕ), Регіональний потяг (PП); нічні пасажирські потяги - Євро Найт (EN), Нічний експрес (НЕ), Нічний швидкий (НС), Нічний пасажирський (НП).

Згідно з повідомленням, Євро Сіті (ЄС) - денний потяг високошвидкісного міжнародного сполучення. Вимоги: маршрутна швидкість 90 км/год і більше при допустимій швидкості більш як 200 км/год, мінімум зупинок, вагони з місцями для сидіння 1 класу з рівнем сервісу «преміум» і 2 класу з рівнем сервісу «бізнес», підвищена вартість проїзду за рахунок швидкості і комфорту/сервісу.

Інтер Сіті + (ІС +) - денний швидкісний потяг регіонального сполучення. Вимоги: маршрутна швидкість 90 км/год і більше при допустимій швидкості до 200 км/год, мінімум зупинок, вагони з місцями для сидіння 1 класу з рівнем сервісу «преміум» і 2 класу з рівнем сервісу «бізнес», підвищена вартість проїзду за рахунок швидкості і комфорту/сервісу.

Інтер Сіті (ІС) - денний швидкісний потяг регіонального сполучення. Вимоги: маршрутна швидкість від 70 до 90 км/год при допустимій швидкості до 160 км/год, мінімум зупинок, вагони з місцями для сидіння 1 класу з рівнем сервісу «преміум», 2 класу з рівнем сервісу «бізнес», 3 класу з рівнем сервісу «стандарт», підвищена вартість проїзду за рахунок швидкості і комфорту/сервісу.

Регіональний експрес (РЕ) - денний швидкісний потяг регіонального сполучення. Вимоги: маршрутна швидкість від 70 до 90 км/год при допустимій швидкості до 140 км/год, вагони з місцями для сидіння 1 класу з рівнем сервісу «бізнес», 2 класу з рівнем сервісу «бізнес» і 3 класу з рівнем сервісу «стандарт», при визначенні вартості проїзду враховується доплата за швидкість і комфорт/сервіс.

Регіональний потяг (PП) - денний потяг регіонального сполучення. Вимоги: маршрутна швидкість до 70 км/год при допустимій швидкості до 120 км/год, вагони з місцями для сидіння 2 класу з рівнем сервісу «бізнес» і 3 класу з рівнем сервісу «стандарт», при визначенні вартості проїзду враховується доплата за комфорт/сервіс.

Євро Найт (EN) - нічний швидкісний потяг міжнародного сполучення. Вимоги: маршрутна швидкість 90 км/год і більше при допустимій швидкості до 200 км/год, мінімум зупинок, вагони з місцями СВ + з рівнем сервісу «преміум», СВ з рівнем сервісу «бізнес» і К (купе) з рівнем сервісу «бізнес», підвищена вартість проїзду за рахунок швидкості і комфорту/сервісу.

Нічний експрес (НЕ) - нічний швидкісний потяг, який може використовуватися як для міжнародного, так і регіонального сполучення. Вимоги: маршрутна швидкість від 70 до 90 км/год при допустимій швидкості до 160 км/год, вагони з місцями СВ з рівнем сервісу «бізнес», К (купе) з рівнем сервісу «стандарт» і ПЛ (плацкарт) з рівнем сервісу «економ», вартість проїзду залежить від типу місць у вагонах і рівня комфорту/сервісу.

Нічний швидкий (НС) - нічний швидкий поїзд, який може використовуватися як для міжнародного, так і регіонального сполучення. Вимоги: маршрутна швидкість від 50 до 70 км/год при допустимій швидкості до 140 км/год, вагони з місцями СВ з рівнем сервісу «бізнес», К (купе) з рівнем сервісу «стандарт» і ПЛ (плацкарт) з рівнем сервісу «економ», вартість проїзду залежить від типу місць у вагонах і рівня комфорту/сервісу.

Нічний пасажирський (НП) - нічний потяг регіонального сполучення. Вимоги: маршрутна швидкість до 50 км/год при допустимій швидкості до 140 км/год, вагони з місцями К (купе) з рівнем сервісу «стандарт» і ПЛ (плацкарт) з рівнем сервісу «економ», вартість проїзду залежить від типу місць у вагонах і рівня комфорту/сервісу.

Рекомендований перелік послуг, який може надаватися в потягах, формується на основі їх класифікації і залежить від рівня комфорту/сервісу.

Як зазначають у відомстві, до переваг класифікації належить: цілковита відповідність з класифікацією Європейського Союзу; відповідність українських та англомовних назв і абревіатур; лаконічність; зрозумілість для споживача; лінгвістична і семантична відповідність і зрозумілість для споживачів з України та ЄС; відповідність цілям ринкового позиціонування; успадкування існуючої в Україні класифікації; відповідність існуючій і перспективній тарифній політиці.

Довідка УНІАН. Зараз в Україні потяги класифікуються як швидкі пасажирські, прискорені пасажирські, звичайні пасажирські. Потяги можуть бути фірмовими, підвищеного комфорту.

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Платіні відкрив VIP-термінал Міжнародного аеропорту Харків

Сьогодні в ході робочого візиту до України президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ взяв участь в урочистій церемонії відкриття VIP-терміналу Міжнародного аеропорту «Харків».

Як передає кореспондент УНІАН, М.ПЛАТІНІ під музику гімну Об`єднаної Європи перерізав символічну «червону стрічку». Після цього М.ПЛАТІНІ відвідав новий пасажирський термінал.

Коментуючи подію, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, група DCH якого проводить реконструкцію Міжнародного аеропорту «Харків», сказав: «Завдяки Євро-2012 в Україні будуються нові стадіони, аеропорти, дороги, які потім ще довго служитимуть людям. І те, що пан ПЛАТІНІ особисто відкрив однин з харківських «євро-об`єктів» - наочний матеріальний приклад внеску, який УЄФА робить у розвиток нашої країни».

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ повідомив журналістам, що із завтрашнього дня VIP-термінал харківського аеропорту розпочинає роботу в повному обсязі.

Зокрема тут буде прийнято офіційну делегацію США, яка 27 вересня прибуває до Харкова.

У будівлі VIP-терміналу відбулася святкова вечеря, на якій гостям, як і обіцяв свого часу О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, подавали «горілочку та огірочки». Дух попередньої епохи, коли розпочинав діяти харківський аеропорт, допомогли відтворити виставка ретро-автомобілів середини ХХ століття перед терміналом та військовий духовий оркестр.

До складу офіційної делегації УЄФА входять генеральний секретар УЄФА Джанні ІНФАНТІНО, виконавчий директор UEFA Events S.A. Девід ТЕЙЛОР, комісар УЄФА Євро-2012 Жак ЛАМБЕР та операційний директор UEFA Events S.A. Мартін КАЛЛЕН.

Довідка УНІАН. термінал Міжнародного аеропорту «Харків» був споруджений 1954 р. До 28 серпня 2010 р. термінал був єдиною призначеною для обслуговування пасажирів будівлею Міжнародного аеропорту «Харків». Тут розташований і VIP-зал аеропорту.

Після реставрації пропускна спроможність «старого» терміналу зросла до 250 пас/год. Відновлена первинна зовнішність історичної будівлі - зокрема, початковий білий колір фасаду будівлі. Реставратори відтворили розписи на стінах і стелі, відновили дерев`яну обшивку та світильники, а також розвісили картини в стилі соцреалізму. Дах оновленого терміналу покрили бронзою, шпиль на башті відновили і забезпечили спеціальним підсвічуванням. Реставрацію об`єкту VIP-терміналу Міжнародного аеропорту «Харків» повністю профінансував О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, сума інвестицій становить 8 млн. дол. Під час проведення Євро-2012 відреставрований термінал використовуватиметься для прийому команд-учасниць, а також представників цільових груп УЄФА.

Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів Харкова, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Проект реконструкції аеровокзальної частини аеропорту «Харків» включає будівництво нового і тимчасового терміналів, реставрацію існуючого терміналу та аеродромного комплексу, впорядкування прилеглої території. Реконструкція здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в проект становить 97,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла території). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво нової злітно-посадочної смуги), - 125,8 млн. дол.

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