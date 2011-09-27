Курс НБУ на 27.09.11
09:33, 27 вересня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 27.09.11100 USD США - 797.3600 (на 26 вересня - 797.3600) 100 EUR - 1076.4360 (на 26 вересня - 1070.8545) 10 RUR - 2.4563 (на 26 вересня - 2.4833) Облікові курси банківських металів на 27.09.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-128773.64 (на 26 вересня-137943.28) 961XAG10Срібло-2245.37 (на 26 вересня-2623.3) 962XPT10Платина-122952.91 (на 26 вересня-135152.52) 964XPD10Паладій-50074.21 (на 26 вересня-53024.44)
Офіційний курс НБУ на 27.09.11
100 USD США - 797.3600 (на 26 вересня - 797.3600)
100 EUR - 1076.4360 (на 26 вересня - 1070.8545)
10 RUR - 2.4563 (на 26 вересня - 2.4833)
Облікові курси банківських металів на 27.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 128773.64 (на 26 вересня - 137943.28)
961 XAG 10 Срібло - 2245.37 (на 26 вересня - 2623.3)
962 XPT 10 Платина - 122952.91 (на 26 вересня - 135152.52)
964 XPD 10 Паладій - 50074.21 (на 26 вересня - 53024.44)
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