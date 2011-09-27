Росія змінить тон у переговорах з Україною про входження в Митний Союз – джерело

Росія змінить тон у переговорах з Україною про входження в Митний Союз і замість висунення ультимативних умов вживатиме заходам для того, щоб продемонструвати Україні реальні вигоди від участі в МС.

Про це УНІАН стало відомо від джерел з російської сторони, інформованих про плани Росії щодо розвитку співпраці з Україною в рамках МС.

«Росія поки що не буде так жорстко як раніше виставляти вимоги Україні щодо входження в Митний союз», - повідомило джерело.

Співрозмовник агентства підкреслив, що Росія спробує знайти «цікаві способи» зацікавити Україну до вступу в МС.

Зокрема, з боку МС можуть бути прийняті рішення на користь українських експортерів.

Зокрема, за інформацією джерела, днями вже прийняте рішення про спрощення процедури ввезення українських труб великого діаметру на територію МС.

Як повідомляв УНІАН, представники української влади декларують намір підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, яка включатиме створення поглибленої зони вільної торгівлі, у грудні 2011 року.

У той же час Російська Федерація закликає Україну приєднатися до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.