ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 27 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Експерти: Україна почала процес передачі ГТС" Газпрому» пише: прогрес в переговорах щодо газу, про який заявили влади України та Росії, свідчить про початок процесу передачі газотранспортної системи країни в управління «Газпрому». До такої думки прийшли всі опитані «Ділом» експерти...

http://delo.ua/ukraine/eksperty-ukraina-nachala-process-peredachi-gts-gazpromu-165082/

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Також «Діло» в публікації «Тігіпко: Янукович підніме ціни на газ для населення заради кредиту МВФ» пише: Президент буде змушений до кінця 2011 року підвищити тарифи на газ для населення, щоб виконати ключову умову відновлення кредитів міжнародних фінансових організацій, сказав віце-прем`єр Сергій Тігіпко...

http://delo.ua/ukraine/tigipko-janukovich-podnimet-ceny-na-gaz-dlja-naselenija-radi-kredit-165067/

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«Діло» в публікації «Суд над Тимошенко триватиме мінімум до листопада - Карасьов» пише: політолог Вадим Карасьов вважає, що суд над екс-прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко триватиме до середини листопада і що вердикт в її справі буде залежати від вибору між Євросоюзом і Росією...

http://delo.ua/ukraine/sud-nad-timoshenko-prodlitsja-minimum-do-nojabrja-karasev-165104/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україні підтвердили мету», в якому пише: стало відомо про домовленості, досягнуті країнами Євросоюзу при підготовці до саміту Східного партнерства (СП), який відбудеться у Варшаві 29-30 вересня. Передбачається, що перспектива скасування візового режиму для України та інших країн СП перестане бути "довгостроковою", а для реформування партнерам ЄС будуть виділені невеликі додаткові кошти. Залишаються і неузгоджені питання - Польща намагається переконати інші країни ЄС в необхідності безумовного завершення переговорів щодо угоди про асоціацію з Україною...

http://www.kommersant.ua/doc/1781952

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Росіяни йдуть в Україну за газом», в якому пише: російські інвестори активно скуповують акції українських нафтогазових компаній. У Regal Petroleum вчора повідомили, що 9,9% її акцій сконцентрували структури "Альфа-Груп", а структури ВТБ раніше купили 6,4% акцій JKX. Банкіри стверджують, що інвестувати в цей сектор зараз вигідно - ціни на газ на внутрішньому ринку будуть зростати. Але в Міненерго побоюються, що папери можуть бути перепродані структурам "Газпрому"...

http://www.kommersant.ua/doc/1781962

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Кабмін помилився в 80 разів» пише: всі заяви чиновників про розвиток трансшипменту в українських портах поки виявилися лише піаром. Прийняті несвоєчасно половинчасті закони так і не створили сприятливих умов для цього режиму, і країна продовжує втрачати мільйони доларів у конкурентній боротьбі за вантажопотоки...

http://markets.eizvestia.com/full/kabmin-oshibsya-v-80-raz

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Автоцивілка мітить у десятку», в якому пишуть: Держфінпослуг має намір встановити максимальний ліміт виплати під час оформлення європротоколу за договорами ОСАГО в 10 тис. грн. Починаючи з 2013 р., ця планка буде піднята до 25 тис. грн., що, на думку представників страхових компаній, є необґрунтованим...

http://state.eizvestia.com/full/avtograzhdanka-metit-v-desyatku

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Банки заплатять за ризик», в якому пишуть: НБУ запропонував внести зміни в закон «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» для того, щоб диференціювати розмір внесків до ФГВФО залежно від вартості залучених банком ресурсів. Але малі банки впевнені, що таким чином регулятор перекладає на них непідйомні ризики...

http://finance.eizvestia.com/full/banki-zaplatyat-za-risk

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Газета «Сьогодні» у публікації «Дядю Стьопу зроблять жандармом» пише: міліцію пропонують перейменувати або в поліцію, або в жандармерію...

http://www.segodnya.ua/news/14292588.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Зарплати у будівельників зростають швидше, ніж у медиків» пише: зарплата середнього українця за серпень скоротилася на 55 гривень порівняно з липнем і склав 2694 гривні. А ось в порівнянні з серпнем 2010 року вона зросла на 18,2%, або на 414 гривень. Місячне падіння експерти пов`язують із сезоном відпусток...

http://www.segodnya.ua/news/14292596.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Тандем звільнив міністра фінансів» пише: віце-прем`єр і міністр фінансів РФ залишив уряд в результаті ультиматуму президента. Олексій Кудрін не став відмовлятися від своїх слів, а Володимир Путін не став його утримувати...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1376022/ushel_ne_ispugavshis

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Також «Ведомости» в публікації «Долар і євро в Росії продовжують дорожчати» пишуть: жодної загрози обвалення рубля немає, заявив учора голова ЦБ Росії Сергій Ігнатьєв. Тим часом рубль втратив ще 1%, опустившись до дворічного мінімуму - 32,42 руб. /дол...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1376021/s_rublem_vse_v_poryadke

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Видання «Известия» в публікації «Армія припинила закупівлю «калашникових» пише: російські військові кажуть, що не відновлять контракт з «Іжмаш», поки там не зроблять новий автомат...

http://www.izvestia.ru/news/501933

(УНІАН)