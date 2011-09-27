Засідання Міждержавної українсько-російської комісії пройде в жовтні в Україні

Москва. П`яте засідання Міждержавної українсько-російської комісії під керівництвом Президентів двох країн пройде в жовтні в Україні, але точна дата ще невизначена.

Про це УНІАН повідомили в дипломатичних колах.

«Комісія пройде в жовтні в Україні, але точну дату не визначено”, - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Президент Росії Дмитро МЕДВЄДЕВ під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ зауважив, що засідання Міждержавної українсько-російської комісії бажано проводити, “але, на мій погляд, бажано проводити з конкретним змістом”.

В.ЯНУКОВИЧ запропонув вже цієї осені провести засідання Міждержавної українсько-російської комісії.

Він наголосив, що у двосторонніх відносинах між Росією і Україною накопичилося багато питань, які потребують швидкого розв’язання.

На думку глави Української держави, ці питання можна швидко вирішити, оскільки вже вони пропрацьовані урядами і підкомісіями Міждержавної українсько-російської комісії. В.ЯНУКОВИЧ висловив думку, що бажано провести засідання цієї комісії під головуванням двох Президентів до проведення другого Українсько-Російського форуму, який пройде на рівні глав держав в жовтні 2011 року в Донецьку.

25 серпня посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО заявив, що вже майже підготовлені й під час найближчого засідання Міждержавної українсько-російської комісії будуть підписані дві угоди щодо Чорноморського флоту РФ. Одна регулює режим і порядок перебування військовослужбовців флоту поза межами їх дислокації, а друга - спільні дії в боротьбі зі стихійними лихами, додав він.