МЗС рекомендує громадянам України утриматись від поїздок до Ємену

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від поїздок до Ємену.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«У зв’язку із продовженням загострення внутрішньополітичної ситуації в Єменській Республіці МЗС України наполегливо рекомендує громадянам України утриматись від поїздок до Ємену, а тим громадянам, які наразі перебувають на території країни, залишити її», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Він зазначив, що ситуація в Ємені продовжує залишатися у стані нестійкої рівноваги із загрозою виникнення громадянської війни та розпаду держави. У зв’язку з цим Україна закликає всі причетні сторони вжити вичерпних заходів з метою гарантування безпеки цивільного населення Ємену та іноземних громадян, які проживають або перебувають на території країни, та висловлює сподівання, що внутрішньополітична криза в Єменській Республіці буде розв’язана шляхом досягнення взаєморозуміння між представниками опозиції та нинішнім керівництвом країни.

Як повідомлялося, у Ємені масові виступи опозиції з вимогою відставки Президента країни Алі Абдалли САЛЕХА тривають з січня. За цей час у зіткненнях з армією і органами безпеки загинули більш як 1000 осіб.