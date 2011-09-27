Україна закликає інші держави до ратифікації договору про заборону ядерних випробувань

Україна закликає країни, які підписали Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), ратифікувати його.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Він нагадав, що 27 вересня виповнюється 15 років з дати підписання Україною цього договору. О.ДИКУСАРОВ зазначив, що Україна як держава, що зробила вагомий внесок у справу глобального ядерного роззброєння, зацікавлена в якомога скорішому набуттю чинності ДВЗЯВ, який є важливим міжнародно-правовим інструментом у сфері ядерного роззброєння та нерозповсюдження.

«Україна своїм прикладом постійно спонукає всі держави, що підписали, але не ратифікували ДВЗЯВ, особливо ті держави, ратифікація договору якими необхідна для набуття ним чинності, якнайшвидше ратифікувати договір з метою забезпечення поступального та незворотного ядерного роззброєння», - сказав О.ДИКУСАРОВ.