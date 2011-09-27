Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив ряд кадрових змін в міністерствах та відомствах.

Відповідні укази та розпорядження розміщено на сайті глави держави.

Так, Президент призначив Ігоря ПОПОВА першим заступником голови Національного агентства України з питань державної служби.

Євгена ХАНЮКОВА призначено першим заступником голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Олександра КРАВЧУКА - першим заступником голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Людмилу ЧЕРНЕНКО - заступником голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Разом з тим Президент звільнив Віталія ШАПОВАЛЕНКА з посади заступника міністра з питань житлово-комунального господарства України, Сергія РОМАНЮКА - з посади заступника міністра регіонального розвитку та будівництва України, Анатолія ЗАЙЦЯ - з посади першого заступника голови Державного агентства України з інвестицій та розвитку відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

Також прийнято рішення щодо звільнення Андрія ВИШНЕВСЬКОГО з посади заступника начальника Головного управління державної служби України, Володимира СОСНОВОГО - з посади першого заступника голови Фонду державного майна України, Олену ЧЕРНЕЛЕВСЬКУ - з посади заступника голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого.