Янукович здійснив ряд кадрових змін
...у міністерствах та відомствах
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив ряд кадрових змін в міністерствах та відомствах.
Відповідні укази та розпорядження розміщено на сайті глави держави.
Так, Президент призначив Ігоря ПОПОВА першим заступником голови Національного агентства України з питань державної служби.
Євгена ХАНЮКОВА призначено першим заступником голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Олександра КРАВЧУКА - першим заступником голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Людмилу ЧЕРНЕНКО - заступником голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України.
Разом з тим Президент звільнив Віталія ШАПОВАЛЕНКА з посади заступника міністра з питань житлово-комунального господарства України, Сергія РОМАНЮКА - з посади заступника міністра регіонального розвитку та будівництва України, Анатолія ЗАЙЦЯ - з посади першого заступника голови Державного агентства України з інвестицій та розвитку відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.
Також прийнято рішення щодо звільнення Андрія ВИШНЕВСЬКОГО з посади заступника начальника Головного управління державної служби України, Володимира СОСНОВОГО - з посади першого заступника голови Фонду державного майна України, Олену ЧЕРНЕЛЕВСЬКУ - з посади заступника голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого.