Курс НБУ на 28.09.11
19:25, 27 вересня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 28.09.11100 USD - 797.3600 (27 вересня - 797.3600)100 EUR - 1082.7351 (27 вересня - 1076.4360)10 RUR - 2.4747 (27 вересня - 2.4563)Облікові курси банківських металів на 28.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-133238.86 (27 вересня-128773.64)961 XAG 10 Срібло-2671.16 (27 вересня-2245.37)962XPT10Платина-126142.35(27 вересня-122952.91)964XPD10Паладій-51589.19 (27 вересня-50074.21)
Офіційний курс НБУ на 28.09.11
100 USD - 797.3600 (27 вересня - 797.3600)
100 EUR - 1082.7351 (27 вересня - 1076.4360)
10 RUR - 2.4747 (27 вересня - 2.4563)
Облікові курси банківських металів на 28.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-133238.86 (27 вересня-128773.64)
961 XAG 10 Срібло-2671.16 (27 вересня-2245.37)
962XPT10Платина-126142.35(27 вересня-122952.91)
964XPD10Паладій-51589.19 (27 вересня-50074.21)
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