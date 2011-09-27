Прокуратура просить суд призначити Тимошенко 7 років позбавлення волі

Державне обвинувачення просить Печерський райсуд Києва призначити екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила під час судових дебатів представник держобвинувачення, прокурор Лілія ФРОЛОВА.

«Державне обвинувачення просить суд визнати Юлію ТИМОШЕНКО винною за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України і з урахуванням суспільної небезпечності та ступеню тяжкості просимо призначити покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років без подальшого права обіймати державні посади протягом трьох років», - сказала Л.ФРОЛОВА.

Вона також наголосила, що держобвинувачення просить задовольнити цивільний позов НАК «Нафтогаз України» в обсязі 1,516 млрд. грн. Р.ФРОЛОВА також зауважила, що держобвинувачення просить залишити без змін запобіжний захід для Ю.ТИМОШЕНКО до набрання чинності обвинувальним вироком.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Печерський райсуд Києва розглядає справу проти екс-прем’єра з кінця червня.

З 5 серпня Ю.ТИМОШЕНКО за рішенням суду утримується в Лук’янівському СІЗО.