Головне на 27 вересня

Енергетика

Україна і Росія розглядають можливість реалізації первинного варіанту створення тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою за участю компаній країн Євросоюзу.

Про це УНІАН стало відомо від джерел з російської сторони, інформованих про результати переговорів президентів України і Росії і прем`єра РФ 24 вересня.

«На сьогодні день розглядається первинний варіант тристороннього консорціуму», - повідомило УНІАН джерело.

Україна розраховує у жовтні завершити переговори з Росією про перегляд ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 27 вересня, заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ журналістам на брифінгу.

«Ми ставимо перед собою завдання у жовтні місяці закінчити всю цю роботу (щодо перегляду газових контрактів – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що наміри уряду закінчити переговори щодо перегляду ціни на газ у жовтні пов`язані з тим, що у цей період йде формування економічних показників і бюджету на 2012 рік. «У 2012 рік ми маємо вже увійти з упевненістю щодо такого надзвичайно важливого показника, як ціна на газ, умови поставок газу, транспортування газу. Ми не можемо входити так невизначено, як увійшли, наприклад минулого року. І ви знаєте, до якого величезного колосального збитку для країни призвела ця ситуація», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр відзначив, що дуже задоволений конструктивним підходом російської сторони у переговорах про ціну на газ. «Хотілося б, щоб такий ритм і темп зберігся», - відзначив глава уряду.

Домовленості про зміни умов контрактів між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" поки немає, хоча позиції сторін зблизились.

Про це заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ, передає Бі-Бі-Сі.

"На даний момент жодних домовленостей про зміну умов контрактів між "Газпромом" і "Нафтогазом" немає. Разом з тим на переговорах, що відбулися у минулі вихідні, позиції з питань газової співпраці вдалося зблизити. Попереду ще дуже велика робота. Переговори будуть продовжені, у тому числі й цього тижня", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Ідея зі створення консорціуму для управління ГТС України не є пріоритетною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР сказав журналістам у Москві.

Зокрема, відповідаючи на запитання про створення консорціуму з управління ГТС України, О.МІЛЛЕР заявив, що «ця ідея не належить до числа пріоритетних».

Окрім цього, коментуючи хід переговорів щодо газу з Україною, він відзначив, що «контрольний пакет акцій «Газпрому» належить державі, і ми реалізуємо всі міжурядові домовленості, але вони мають бути доведені до логічного завершення і належним чином оформлені».

«На даний час між «Газпромом» і «Нафтогазом» діють контракти на транзит і на поставку газу до 2019 року, ми працюємо суворо за цими контрактами, і жодних інших документів або угод на сьогодні немає», - підкреслив він.

Водночас О.МІЛЛЕР заявив, що «Газпром» відкритий до діалогу і пошуку компромісів.

«Ми чекаємо делегації України для проведення переговорів цього тижня», - сказав він.

Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання захисників екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо відновлення судового слідства у кримінальній справі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя Печерського райсуду, головуючий у справі Ю.ТИМОШЕНКО Родіон КІРЄЄВ ухвалив на місці.

Мотивуючи своє рішення, Р.КІРЄЄВ наголосив, що всі докази у цій справі були досліджені учасниками сторін. Крім того, зауважив Р.КІРЄЄВ, документи, на які посилається сторона Ю.ТИМОШЕНКО, були досліджені.

Перед ухваленням рішення екс-прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що якщо суд відмовиться повернутися до стадії судового слідства, це «буде свідомим виключенням доказів цієї справи».

Ю.ТИМОШЕНКО також вимагала від судді Р.КІРЄЄВА розглянути всі клопотання, які були подані стороною захисту. Зокрема, за її словами, це стосується зміни запобіжного заходу.

Державне обвинувачення просить Печерський райсуд Києва призначити екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила під час судових дебатів представник держобвинувачення, прокурор Лілія ФРОЛОВА.

«Державне обвинувачення просить суд визнати Юлію ТИМОШЕНКО винною за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України і з урахуванням суспільної небезпечності та ступеню тяжкості просимо призначити покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років без подальшого права обіймати державні посади протягом трьох років», - сказала Л.ФРОЛОВА.

Вона також наголосила, що держобвинувачення просить задовольнити цивільний позов НАК «Нафтогаз України» в обсязі 1,516 млрд. грн. Р.ФРОЛОВА також зауважила, що держобвинувачення просить залишити без змін запобіжний захід для Ю.ТИМОШЕНКО до набрання чинності обвинувальним вироком.

Фінанси

Лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати протиправною і скасувати постанову Національного банку України №278, за якою валюто-обмінні операції здійснюються лише за умови пред`явлення документа, що посвідчує особу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що мотивація прийняття цієї постанови абсолютно незрозуміла. «Окрім того, щоб створити черги біля обмінних пунктів і контролювати кожну фізичну особу, яка обмінює національну валюту, вона нічого не вирішує. Цим документом не створена система захисту конфіденційної інформації про особу, зокрема адреса, дата і місце народження. Тобто прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання та паспортні дані всіх, хто здійснює обмінну операцію, може легко бути отримана будь-якими особами - в тому числі злочинцями», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

«Ця постанова ускладнює валюто-обмінні операції, найважливіше, провокує перехід цих операцій в тінь. Якщо її прийняли для мінял і створення чорного ринку обміну валют – то вона дійсно ефективна», - підкреслив він.

За його словами, постанова НБУ не стримає вірогідне падіння курсу гривні. «Курс треба рятувати не постановою, яка зобов’язує людей пред’являти паспорти, а зваженою економічною і фінансовою політикою», - наголосив він.

Також до суду направлено клопотання про негайну зупинку дії цієї постанови до завершення розгляду питання по суті.

В адміністративному позові А.ЯЦЕНЮКА зазначається, що збирання, зберігання, використання та поширення інформації про фізичну особу, в тому числі конфіденційної інформації про фізичну особу, здійснюється лише на підставі закону. Разом з цим, постанова НБУ №278 не є законом, що призводить до порушення закріплених в Конституції України та законі «Про інформацію» прав та законних інтересів осіб. Національний банк не має права вимагати від банків виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України, зазначається в позові.

Постанова, якою було внесено такого роду зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, є протиправною, такою що грубо порушує права громадян України та має бути скасована в судовому порядку, йдеться у позові.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає прийнятними нові правила обміну валюти, проте наполягає на необхідності ліквідувати незручності при обміні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

М.АЗАРОВ підкреслив, що вчора, 26 вересня, зустрічався з главою Національного банку України Сергієм АРБУЗОВИМ і обговорював з ним питання правил обміну валюти.

«Я йому сказав, що є певні скарги, певні занепокоєння людей, і не тільки пересічних, а й Асоціації українських банків. Тому треба розглянути. Пішов перший досвід застосування (нових правил – УНІАН). Які в наших людей виникають запитання? Треба ці проблеми знімати. Те, що рішення Національного банку в принципі правильне, в мене сумнівів не викликає», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що запровадження нових правил, зокрема, пов`язане з необхідністю боротьби з тіньовою економікою, зарплатами в конвертах. При цьому глава уряду додав, що долар не має застосовуватися в Україні як засіб розрахунку.

«У нас нормальна валюта - гривня. Вона стабільна, надійна, вона має використовуватися при розрахункових операціях у країні. Долар потрібен там, де людина, приміром, хоче поїхати на відпочинок, але його ходіння в країні має бути обмежене», - підкреслив М.АЗАРОВ. У той же час він зазначив, що застосовуючи долар як засіб розрахунку, Україна послаблює гривню.

Соціальна політика

Віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО вважає, що другий рівень пенсійної системи може бути введений з 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції в Києві.

«Другий рівень пенсійної системи, відповідно до законодавства, буде «включатися» в країні в тому разі, якщо бюджет Пенсійного фонду не буде збитковим, тобто не буде мати дефіциту, - пояснив С.ТІГІПКО.

Він нагадав, що у 2009 році дефіцит бюджету ПФУ становив 30 млрд. грн., у 2010 – 34 млрд., у 2011 – близько 21 млрд. За словами міністра, це найгірший прогноз для 2011 року.

«Наступного року ми ще не зможемо ввести другий рівень пенсійної системи. У мене є переконання, що 2013-й бюджетний рік для пенсійної системи буде беззбитковим», - повідомив С.ТІГІПКО, зазначивши, що другий рівень пенсійної системи може бути введений з 2015 року.

Сергій ТІГІПКО обіцяє, що найближчим часом влада вирішить проблеми воїнів-афганців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції після зустрічі з воїнами-афганцями.

«Вони (афганці – УНІАН) чітко заявили, що не хочуть ніяких змін у законодавстві і поставили низку питань, які ми найближчим часом почнемо з ними вирішувати», - зазначив С.ТІГІПКО.

За його словами, влада має докласти всіх зусиль, щоб афганці не виходили на акції протесту. «Я не боюся, що хтось вийде на демонстрації, але влада повинна робити все для того, щоб це не відбувалося», - зазначив С.ТІГІПКО.

В Україні з 1 жовтня п.р. підвищуються розміри пенсійних виплат у зв`язку з черговим підвищенням розміру прожиткового мінімуму, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік".

Про це повідомляє сайт Кабінету міністрів.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 жовтня збільшується з 764 грн. до 784 грн.

У зв`язку з цим буде проведено черговий перерахунок пенсій і надбавок і підвищень до пенсії, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму. Зокрема, мінімальний розмір пенсії за віком, пенсії з нагоди втрати годувальника на одного утриманця з 1 жовтня становитиме 784 грн., мінімальна пенсія з нагоди втрати годувальника на двох утриманців - 940,80 грн., на трьох і більше - 1176 грн. Шахтарі, на яких розповсюджується дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», в жовтні одержать пенсію в розмірі не менш як 2352 грн.

Мінімальний розмір пенсії інвалідам війни і учасникам бойових дій (без урахування пенсій за особливі заслуги) з 1 жовтня становитиме: для інвалідів I групи - 1881,60 грн., II групи - 1685,60 грн., III групи - 1489,60 грн., для учасників бойових дій - 1293,60 грн.

В Україні рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці (МОП) у січні-червні 2011 року становив 8,2%, безробітними вважалися 1,811 млн. громадян віком 15-70 років.

Відповідні дані розміщено на офіційному сайті Державної служби статистики.

Зокрема, рівень безробіття серед працездатних громадян у січні-червні п.р., за даними МОП, становив 8,9% - 1,809 млн. осіб.

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