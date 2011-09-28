ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 28 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «У Європі проводять обшуки в офісах «дочок» Газпрому» пише: Єврокомісія влаштувала масові перевірки в 10 країнах на предмет антимонопольних порушень у газовій сфері. У берлінській і чеській «дочках» «Газпрому» також провели обшуки...

http://delo.ua/world/v-evrope-provodjat-obyski-v-ofisah-dochek-gazproma-165190/

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Також «Діло» в публікації «Роз`яснення НБУ: Під час обміну валюти потрібен паспорт, інші документи не підходять» пише: Нацбанк, нарешті, конкретизував, за якими документами можна обмінювати валюту на суму до 50 тис. грн. Як виявилося, для цих операцій підходить тільки паспорт, хоча раніше говорили і про інші «документи, що засвідчують резидентність» клієнта...

http://delo.ua/finance/razjasnenie-nbu-pri-obmene-valjuty-nuzhen-pasport-drugie-dokumen-165162/

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«Діло» в публікації «НБУ: Українці тримають «під матрацами» близько 70 млрд. дол.» пише: аналіз платіжного балансу та інших даних дає змогу оцінити обсяг готівкової валюти поза банками в Україні в розмірі близько 70 млрд. дол.

http://delo.ua/finance/nbu-ukraincy-derzhat-pod-matrasami-okolo-70-mlrd-165159/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Іномарки зіткнуться з митом», в якому пише: в Україні можуть знову подорожчати імпортні автомобілі. Уряд затвердив звернення до СОТ щодо підвищення ввізних мит з 10% до 25%. Якщо це відбудеться, вартість імпортних автомобілів зросте на 10-13%, що стимулює автовиробництво в Україні. Але натомість члени СОТ можуть вимагати від України зниження митних ставок за іншими товарними групами, вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1782685

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Бензин горить бажанням дорожчати», в якому пише: уряд створює чергові передумови для зростання цін на автозаправках. Мінінфраструктури запропонувало домогтися додаткових надходжень до бюджету в розмірі 4,36 млрд. грн. за рахунок підвищення на 10% акцизу на бензин і більш ніж в п`ять разів - на дизельне пальне. Це призведе до збільшення цін, а також створить умови для наповнення ринку імпортним низькоякісним паливом, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1782812

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Картоплі не буде» пише: нинішній провальний сезон на ринку овочів дав урок виробникам. Вони масово декларують плани щодо зниження посівних площ в майбутньому році. Тому українським споживачам варто готуватися до дефіциту овочів, а уряду - до боротьби зі зростанням цін на них...

http://finance.eizvestia.com/full/kartoshki-ne-budet

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «США заплатять за поступливість», в якому пишуть: Костянтин Грищенко виторгував у США додатково 20 млн. дол. за вивезення високозбагаченого урану. Гроші підуть на створення ядерної установки для наукових цілей...

http://state.eizvestia.com/full/ssha-zaplatyat-za-ustupchivost

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Торги втрачають вагу», в якому пишуть: без позитивного заряду зовнішньої макроекономічної статистики вітчизняний фондовий ринок продовжує втрачати ліквідність, а біржові індекси - сповзати вниз. Профучасники ринку говорять, що навіть звичне для четвертого кварталу пожвавлення ділової активності не зможе підбадьорити інвесторів...

http://finance.eizvestia.com/full/torgi-teryayut-ves

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Газета «Сьогодні» у публікації «У поїздах з`явиться преса, ТБ і Wi-Fi. Але квитки подорожчають» пише: поїзди в Україні хочуть розділити на 9 класів. Це поліпшить сервіс і змінить ціни...

http://www.segodnya.ua/news/14292950.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Виселення з гуртожитків тепер поза законом» пише: Янукович вже підписав закон - тепер відібрані власниками будівель кімнати можна повернути через суд...

http://www.segodnya.ua/news/14292978.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Ігнатьєв вірить у зміцнення рубля» пише: ЦБ РФ очікує зміцнення рубля і поки не збирається міняти верхню межу плаваючого валютного коридору. Курс рубля почав зростати ще до цієї заяви...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1377200/devalvaciya_zakonchena

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Також «Ведомости» в публікації «Скорочення у фінансових компаніях докотилися до Росії» пишуть: друга хвиля кризи змусила «Ренесанс капітал» подвоїти число співробітників, що звільняються - піти доведеться 10% персоналу...

http://www.vedomosti.ru/career/news/1377204/renessans_povysil_planku

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Видання «Известия» в публікації «Аеропорт Домодєдово хоче вирости до розмірів великого міста» пише: для цього афілійовані з ним структури скупили 15 тис. га землі...

http://www.izvestia.ru/news/502133

(УНІАН)