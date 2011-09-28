Анонс на 28 вересня

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Відбудеться публічна дискусія на тему: "Малий і середній бізнес: розвиток через інновації та інтернаціоналізацію", організована АССА (Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів). Учасники: Наталія Королевська, голова Комітету ВРУ з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва; Фолькер Генетцкі, фахівець з питань України та Східного партнерства, відділ міжнародних відносин, DG ENTERPRISE, ЄК; Флоріс Схюрінг, керуючий партнер KPMG в Україні; Алла Савченко, президент BDO в Україні; Володимир Дубровський, старший економіст Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна та ін.

* В УНІАН прес-конференція на тему: "Вперше в Україні: презентація унікального мобільного виставкового центру компанії Festo - Technoferia 2011". Лідер ринку автоматизації в Європі компанія Festo - світовий постачальник систем автоматизації і лідер програм промислового навчання та підвищення кваліфікації презентує відкриття величезного мобільного виставкового центру в Києві, де будуть представлені всі сучасні технології для підвищення ефективності виробництва: високошвидкісні системи маніпулювання і позиціонування з електро- і пневмоприводом , повний спектр обладнання для автоматизації виробничих процесів та ін.

* Прес-конференція голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва на тему: "Інвестиційний імідж України в світі в 2011 році", під час якої будуть оголошені: графік роуд-шоу в 16 світових фінансових центрах, тематика відеороликів для трансляції в провідних світових телемережах та дата проведення Інвестиційного форуму в Україні.

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