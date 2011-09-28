Азаров: В Україні занадто багато юристів та економістів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає неприпустимим дисбаланс на ринку праці від великої кількості юристів та економістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України.

«Трансформації нашого суспільства за часів незалежності призвели до серйозних викривлень. Юристів і маркетологів у нас більше, ніж токарів і електрозварювальників. Бухгалтер і менеджер отримують зарплату більшу, ніж шахтар і металург. Всі професії шановані і потрібні, але не може так далі розвиватися економіка», - сказав глава уряду.

Зокрема, він навів приклад, що у минулому році було випущено 94 тис. магістрів. З них 28 тис. економістів, понад 8 тис. – менеджерів, 8 тис. – юристів, 1,5 тис. – міжнародників.

«Разом це майже половина магістрів», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що за такими напрямками, як біотехнологія, було випущено лише 120 магістрів, фармація – 182, електроніка – 324, прилади – 156, легка промисловість – 147.

Також М.АЗАРОВ наголосив на тому, що професійно-технічні навчальні заклади у 2010 році випустили втричі менше фахівців, ніж ВНЗ.

«Все це дуже серйозні перекоси, які фактично гальмують модернізацію економіки… Водночас знаєте, який топ-список безробітних? Бухгалтер, економіст, спеціаліст державної служби, менеджер із збуту, головний бухгалтер, директор, секретар-референт», - наголосив прем’єр-міністр.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству соціальної політики, Міністерству освіти, науки, молоді і спорту із залученням Національної академії наук України зробити глибокий аналіз на ринку праці.

Також глава уряду доручив всім відомствам розробити проект балансів між демографічною ситуацією, фаховою підготовкою і розвитком економіки.

«А також запропонувати систему стимулів з боку держави, щоб такі науково обґрунтовані баланси втримувались. Необхідно визначити повний перелік спеціальностей і професій, потреба в яких буде зростати відповідно до зростання економіки. Ми маємо отримати повне і чітке уявлення про ситуацію на ринку праці в найближчі п’ять років», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він доручив Міністерству освіти, науки, молоді і спорту сформувати пропозиції щодо переорієнтації системи освіти на підготовку фахівців реального сектору економіки.

Зокрема, він наголосив на необхідності зробити акцент на підготовку спеціалістів за найбільш дефіцитними напрямками.

«Якщо треба, пропонуйте інноваційні форми освіти: дистанційну, неформальну, наставництво, перекваліфікацію для дорослого населення. І обов’язково треба відродити в школах те, що раніше називали – профорієнтацію. Тобто роз’яснювати батькам і дітям, який фах є запитаним в економіці», - наголосив глава уряду.