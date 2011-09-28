Законопроект про декриміналізацію стосується виключно оточення Януковича - Турчинов

Внесений Президентом до Верховної Ради законопроект про декриміналізацію економічних злочинів не стосується справи екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, а спрямований виключно для уникнення відповідальності оточення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це в інтерв’ю журналістам біля Печерського райсуду заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ, повідомили УНІАН у прес-службі 2батьківщини».

Він зазначив, що під час останніх міжнародних зустрічей, коли Президенту В.ЯНУКОВИЧУ задавали питання щодо політичних переслідувань лідерів опозиції, зокрема Юлії ТИМОШЕНКО, він розповідав, що влада хоче вийти з цієї ситуації шляхом декриміналізації статті, яка інкримінується Ю.ТИМОШЕНКО.

О.ТУРЧИНОВ додав, що вчора Президентом був внесений законопроект щодо декриміналізації економічних злочинів.

«Вони так і не змогли інкримінувати Юлії Володимирівні жодний економічний злочин. І статті, які хоче декриміналізувати Президент, стосуються виключного його оточення, яке займається контрабандою, розкраданням бюджетних коштів тощо, і ніякого відношення до справи ТИМОШЕНКО це не має», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

Він переконаний, що автори відповідного законопроекту дбають про своє майбутнє, «щоб не відповідати в суді перед законом за свої економічні злочини».

«Юлія ТИМОШЕНКО не скоювала жодного злочину, а ті службові правопорушення, які їй намагаються інкримінувати у цьому ганебному процесі, будуються виключно на фальшивих документах, експертизах та свідченнях», - резюмував О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомлялося, внесеним Президентом до законопроектом про "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності) пропонується за вчинення злочинів у господарській сфері замість покарання у вигляді позбавлення волі запровадити санкцію у вигляді штрафу. Штраф може бути замінений судом на інше покарання лише у випадку його несплати в термін, установлений судовим рішенням.

Так, пропонується скасувати кримінальну відповідальність за 18 статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йдеться про ст. 202 (порушення порядку господарської діяльності та діяльності з надання фінансових послуг), ст. 203 (заборонені види господарської діяльності), ст. 207 (ухилення від повернення виручки в іноземній валюті), ст. 208 (незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків, порушення здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, підроблення знаків поштової оплати, незаконне виготовлення або використання державного клейма).

Також передбачається скасування кримінальної відповідальності за ст. 218 (фіктивне банкрутство), ст. 220 (приховування стійкої фінансової незпроможності), ст. 221 (незаконні дії у разі банкрутства), ст. 223 (розміщення цінних паперів без реєстрації їхнього випуску), ст. 225 (обман покупців і замовників), ст. 226 (фальсифікація засобів вимірювання), ст. 228 (примушування до антиконкурентних узгоджених дій), ст. 234 (незаконні дії щодо приватизаційних цінних паперів), ст. 235 (дії з державним майном).

За вчинення вищеназваних правопорушень законопроектом встановлюється адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафів.

Також законопроектом пропонується встановити, що взяття під варту не може бути застосоване до раніше несудимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років, за виключенням випадків, коли вона переховується від органів слідства або перешкоджає розслідуванню справи.