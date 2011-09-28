Договір про ЗВТ у рамках СНД підпишуть протягом року – голова виконкому

Мінськ. Голова Виконавчого комітету - виконавчий секретар СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ заявив, що договір про зону вільної торгівлі у рамках Співдружності буде підписаний протягом року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Білорусі, про це С.ЛЕБЕДЄВ сказав журналістам перед відкриттям міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 20-річчю СНД.

«На засіданні Економічної ради СНД 23 вересня в Алмати було прийняте рішення представити проект договору на розгляд главам урядів, зустріч яких має відбутися 18 жовтня в Санкт-Петербурзі», – повідомив С.ЛЕБЕДЄВ.

Голова Виконкому визнав, що при підготовці документа є труднощі.

«Проект договору про зону вільної торгівлі виносився на розгляд ради глав урядів країн СНД, яка пройшла в травні у Мінську. Тоді він був відправлений на доопрацювання», - додав С.ЛЕБЕДЄВ.