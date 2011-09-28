Законопроект про декриміналізацію не передбачає змін у пункті статті, за якою судять Тимошенко

Внесений до Верховної Ради Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)" не передбачає змін у пункті статті, за якою судять екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

Зокрема, законопроект передбачає внести такі зміни до Кримінально-процесуального кодексу України:

2) текст статті 272 викласти в такій редакції:

"Якщо діянням, передбаченим статтею 203 (пункт 1), частиною 1 статті 206, статтями 219, 229, 231–232 (пункт 2), 356, 364 (пункт 1), 365 (пункт 1) або 365 (пункт 2) Кримінального кодексу України, завдано шкоди виключно інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, порушення кримінальної справи здійснюється за заявою власника (співвласника) цієї юридичної особи чи за його згодою. В інших випадках притягнення до кримінальної відповідальності винної особи здійснюється на загальних підставах".

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня 2011 року Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 365 (пункт 3) КК України стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за фактом перевищення службових повноважень під час укладання газових контрактів у 2009 році та завдання збитків державі на суму понад 1,5 млрд. грн.