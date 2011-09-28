Генпрокуратура: майно профспілок незаконно передавали на користь доньки голови ФПУ

Органи прокуратури в ході комплексних перевірок виявили декілька фактів незаконної передачі державного майна, яке перебуває в користуванні профспілок, на користь доньки голови ФПУ Василя ХАРИ Еліни КАЛЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник генерального прокурора Віктор ЗАНФІРОВ.

За його словами, зокрема, встановлено, що рішенням Донецької облпрофради від 26 квітня 2004 року за підписом В.ХАРИ, який на той час був її керівником, санаторій «Святі гори» отримав дозвіл на реалізацію танцювального майданчика, який в подальшому у 2007 році разом з приміщенням для відпочинку та бібліотекою санаторію реалізовано його доньці.

У зв’язку з чим, як зазначив В.ЗАНФІРОВ, за особистим клопотанням голови ФПУ у квітні 2008 року санаторій відмовився від землі рекреаційного призначення загальною площею 2,5 га. Водночас, незважаючи на відсутність позитивного висновку держекспертизи землевпорядної документації у грудні минулого року Е.КАЛЮК отримала цю ділянку в оренду на 25 років.

За словами заступника генпрокурора, таким чином на вказаній ділянці без відповідних дозвільних документів розпочато будівництво та знищено понад 400 дерев, які передавалися згідно з договором оренди на збереження. В результаті чого від цього прямі збитки державі становлять близько 160 тис. грн.

За його словами, прокуратурою області за даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 197 (порушення обов’язків щодо охорони майна) Кримінального кодексу України та заявлено відповідні позови про розірвання договору оренди.

Водночас, продовжуючи тему, зазначив В.ЗАНФІРОВ, за рішенням Слов’янського міськрайсуду Донецької області Е.КАЛЮК, незважаючи на відсутність відповідного рішення облпрофради у серпні 2009 року придбала ще 20 об’єктів нерухомості санаторію, за які не сплачено жодної копійки.

Крім того, у липні минулого року, коли В.ХАРА перебував на посаді голови ФПУ, його донька за 120 тис. грн. придбала у товариства «Донецьктурист» 7 будівель та споруд пансіонату «Слов’яногірський», який межує із санаторієм «Святі гори».

Враховуючи, що вказане майно відчужено незаконно, прокуратурою Донецької області за даним фактом заявлено позов та проводиться перевірка.

Підсумовуючи, він зауважив, що органами прокуратури наразі встановлено незаконне відчуження 42 об’єктів на користь комерційних структур та приватних осіб, у 8 випадках за якими стоїть підпис особисто голови ФПУ.

За словами заступника генпрокурора, у зв’язку з порушеними кримінальними справами, донька В.ХАРИ викликалася для надання пояснень до органів прокуратури.

«Про який терор сім’ї може іти мова?», - риторично запитав В.ЗАНФІРОВ, зауваживши, що є наявні факти грубого порушення чинного законодавства.

При цьому він нагадав, що у 2007 році народний депутат В.ХАРА серед інших голосував за введення мораторію на відчуження майна, яке перебуває в користуванні профспілок.