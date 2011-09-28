Курс НБУ на 29.09.11

19:19, 28 вересня 2011
Різне
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Офіційний курс НБУ на 29.09.11100 USD-797.3600 (28 вересня-797.3600)100 EUR-1086.8814 (28 вересня-1082.7351)10 RUR-2.5060 (28 вересня-2.4747)Облікові курси банківських металів на 29.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-131963.08 (28 вересня-133238.86)961 XAG 10 Срібло-2475.01 (28 вересня-2671.16)962XPT10Платина-124308.42(28 вересня-126142.35)964XPD10Паладій-51828.40 (28 вересня-51589.19)

Офіційний курс НБУ на 29.09.11

100 USD-797.3600 (28 вересня-797.3600)

100 EUR-1086.8814 (28 вересня-1082.7351)

10 RUR-2.5060 (28 вересня-2.4747)

Облікові курси банківських металів на 29.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)

959XAU10Золото-131963.08 (28 вересня-133238.86)

961 XAG 10 Срібло-2475.01 (28 вересня-2671.16)

962XPT10Платина-124308.42(28 вересня-126142.35)

964XPD10Паладій-51828.40 (28 вересня-51589.19)

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