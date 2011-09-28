Головне на 28 вересня

Фінанси

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради законопроект про декриміналізацію економічних злочинів.

Як повідомляється на сайті парламенту, відповідний проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності) зареєстровано у ВР 27 вересня.

Разом з тим текст законопроекту наразі на сайті не розміщено.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник глави Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ, інформуючи про суть законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів, зазначав, що йдеться про внесення змін до Кримінального кодексу України, до Кримінально-процесуального кодексу України, а також до Кодексу про адміністративні правопорушення. "Найбільш головне це те, що по всіх економічних злочинах, абсолютно всіх, позбавлення волі буде неможливим. Усі покарання замінюються виключно на фінансові санкції", - повідомив він.

За його словами, пропонується скасувати кримінальну відповідальність по 18 статтях Кримінального кодексу.

Проте А.ПОРТНОВ уточнив, що йдеться про економічні злочини, пов`язані з господарською діяльністю, а також про низку службових злочинів, що стосуються підприємців та бізнесу.

"У зв`язку з його (законопроекту) великою актуальністю вважаємо, що він має бути прийнятий у найстислишій термін, тому що він дуже назрілий і актуальний для українського суспільства", - сказав А.ПОРТНОВ.

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в січні-серпні 2011 року становило понад 5%, а в серпні збереглося на рівні липня – 7,5%.

Таку оцінку Департаменту економічного аналізу та прогнозування Національного банку України оприлюднено на сайті регулятора.

НБУ 21 вересня оприлюднив дані про індекс виробництва базових галузей (ІВБГ), для його розрахунку використовуються дані щодо динаміки видів економічної діяльності, які становлять понад 40% ВВП. За січень-серпень ц.р. приріст ІВБГ становив 9,9%, а в серпні - 11,6%.

«Прискорення зростання сільськогосподарського виробництва, промисловості та обсягів роздрібного товарообороту стимулювало прискорення зростання ВВП, хоч і не такими темпами, як ІВБГ, оскільки до складу ВВП окрім галузей виробництва входять галузі з надання послуг, які є менш чутливими до економічних коливань», - йдеться в повідомленні Нацбанку. Регулятор також констатує, що в період економічного відновлення зростання ІВБГ відбувається вищими темпами, ніж ВВП, а в період кризи падіння ІВБГ значно більше, ніж падіння ВВП.

Негативне значення чистої інвестиційної позиції України за січень-червень 2011 року збільшилося на 4,5% - до 40,513 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, із початку року активи України збільшилися на 5,8% – до 141,207 млрд. дол., зокрема прямі інвестиції за кордон зросли на 89 млн. дол. – до 8,055 млрд. дол.

Пасиви України збільшилися на 5,5% – до 181,72 млрд. дол., зокрема прямі інвестиції в Україну зросли на 3,680 млрд. дол. - до 61,665 млрд. дол., портфельні інвестиції – з 20,034 млрд. дол. до 23,279 млрд. дол.

Міністерством юстиції затверджено положення про Єдину базу даних підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Єдина база даних являтиме собою автоматизовану базу даних, що міститиме інформацію про суб’єктів підприємницької діяльності, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства. У разі припинення провадження у справі про банкрутство відомості по кожному боржнику зберігатимуться в Єдиній базі даних протягом п`яти років.

Відомості до Єдиної бази даних вноситимуться не пізніше наступного робочого дня з дати їх отримання відповідальним за ведення Єдиної бази даних працівником Реєстратора.

Реєстраторами Єдиної бази даних визначено Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції, а також структурні підрозділи головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства.

У базі даних міститиметься інформація про стан провадження у справі про банкрутство, про реєстр вимог кредиторів, фінансово-економічні показники діяльності боржника, у тому числі щодо погашення заборгованості із заробітної плати, та інші дані, які отримуватимуться Реєстраторами від арбітражних керуючих та господарських судів.

Згідно з положенням, передбачено надання довідок або витягів з Єдиної бази даних.

Інформаційна довідка з Єдиної бази даних – це документ, який безоплатно надаватиметься за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього провадження у справі про банкрутство, визнання його банкрутом, перебування у процедурі банкрутства.

Довідки міститимуть інформацію щодо боржника: найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); його прізвище, ім’я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб - підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД, форма власності.

Витяг з Єдиної бази даних – надаватиметься на письмовий запит юридичної або фізичної особи стосовно боржника, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство. За пошук у Єдиній базі даних інформації з видачею про це витягу справлятиметься плата в розмірі, установленому Міністерством юстиції України.

Пошук у Єдиній базі даних здійснюватиметься за однією або декількома з таких відомостей: найменування боржника (для юридичних осіб); код боржника згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім’я та по батькові, номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців).

Право повного доступу до інформації, що міститиметься у Єдиній базі даних, матиме лише держатель бази – Міністерство юстиції, та її адміністратор – державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції.

Територіальні органи з питань банкрутства матимуть доступ до інформації Єдиної бази даних виключно щодо боржників, державна реєстрація яких як суб’єктів підприємницької діяльності проведена на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України.

Наказ про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, набере чинності після завершення заходів, що забезпечать можливість здійснення Міністерством юстиції України повноважень державного органу з питань банкрутства, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Як відомо, повноваження з формування та забезпечення реалізації державної правової політики з питань банкрутства були покладені на Мін’юст указом Президента від 6 квітня 2011 року №395/2011. Даним указом глава держави затвердив Положення про Міністерство юстиції України.

Енергетика

НАК «Нафтогаз України», який виступає у судовому процесі над екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО цивільним позивачем, просить суд задовольнити позов щодо компенсації збитків у розмірі 1,516 млрд. грн., завданих компанії внаслідок підписання у 2009 році газових контрактів з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час судових дебатів заявив представник цивільного позивача Вадим КУНИЦЬКИЙ.

«НАК «Нафтогаз України» просить цивільний позов задовольнити і відшкодувати на користь Національної акціонерної компанії 1 млрд. 516 млн. грн.», - сказав В.КУНИЦЬКИЙ.

Під час свого виступу представник цивільного позивача зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО не мала права одноосібно підписувати директиви НАК «Нафтогаз України» для проведення переговорів, ставити на них печатку Кабінету міністрів без їх колегіального розгляду і затвердження на засіданні Кабінету міністрів.

Після виступу представника цивільного позивача головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ запропонував захисникам екс-прем’єра визначитися з послідовністю своїх виступів у судових дебатах.

Р.КІРЄЄВ зазначив, що відповідно до ст. 318 Кримінально-процесуального кодексу, встановлений такий порядок, згідно з яким першими у судових дебатах мають виступати захисники, а підсудний виступає останнім.

Натомість захисник Олександр ПЛАХОТНЮК заявив, що згідно з порядком, про який домовилися захисники і Ю.ТИМОШЕНКО, екс-прем’єр буде виступати першою.

«Самовільна зміна порядку участі у судових дебатах не передбачена законом. Спочатку виступають захисники, а потім підсудна. Саме така послідовність передбачена законом», - підкреслив Р.КІРЄЄВ.

Ю.ТИМОШЕНКО розцінила таке рішення судді як чергову спробу позбавити її слова.

Але незважаючи на репліку екс-прем’єра, суддя надав слово її захиснику Юрію СУХОВУ, після якого виступатимуть Олександр ПЛАХОТНЮК, Микола СІРИЙ та Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабінет Міністрів України поки що не направляв до Фонду державного майна України (ФДМУ) розпорядження, яким повинні були бути затверджені умови приватизації держпакетів акцій "Західенерго" і "Київенерго".

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

На думку джерела, очевидно, цим пояснюється той факт, що, як очікувалося, сьогодні Фондом держмайна не були оголошені конкурси з продажу держпакетів акцій цих двох компаній.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав доручення першому віце-прем`єру - міністру економічного розвитку і торгівлі України Андрію КЛЮЄВУ терміново вжити заходи щодо забезпечення розрахунків підприємств комунальної теплоенергетики з компанією «Газ України» за спожитий природний газ.

Про це повідомляє департамент інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Згідно з повідомленням, на сьогодні заборгованість теплопостачальних підприємств перед ДК «Газ України» за спожитий природний газ становить за 2010 рік 2,9 млрд. грн. (рівень розрахунків за цей період - 82%), зокрема ВАТ «Київенерго» - 0,23 млрд. грн. Борг за 2011 рік - 3,9 млрд. грн. (рівень розрахунків за цей період - 67%), зокрема ВАТ «Київенерго» - 1,2 млрд. грн.

Як наголошується в повідомленні, питання заборгованості теплопостачальних підприємств є одним з пріоритетних, оскільки заборгованість загрожує своєчасному початку опалювального сезону.

Зважаючи на вимоги законодавства України щодо постачань природного газу тільки за умови забезпечення його 100-ної оплати грошима (постанова Кабінету міністрів України від 27.12.01 № 1729, Закон України «Про принципи функціонування ринку природного газу» та ін.), а також те, що газопостачання підприємствам комунальної теплоенергетики в опалювальному періоді 2011-2012 рр. неможливе без позитивного вирішення питання про проведення повних розрахунків, прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ доручив терміново вирішити питання оплати за спожитий природний газ.

Сільське господарство Євросоюз погодився скасувати субсидування при виробництві сільськогосподарської продукції, яку європейські виробники постачають в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

Він повідомив, що така домовленість була досягнута під час 18-го раунду переговорів з підготовки угоди про Зону вільної торгівлі між Україною і ЄС.

“Ми перша країна, якій ЄС пішов на такі поступки, – знявши всі субсидії на сільгосппродукцію і продукти харчування виробництва країн Євросоюзу, що експортуватимуться в нашу країну”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що існування субсидування виробництва сільгосппродукції для України в країнах ЄС негативно впливало на конкурентоспроможність сільгосппродукції українського виробника.

Будівництво Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства визначило основні напрями реформування будівельної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, серед головних напрямів для реформ, визначених робочою групою комітету «Реформи в будівельній галузі», - дерегулювання і створення сприятливого інвестиційного клімату; створення містобудівного кадастру і розвиток регіонів на основі містобудівної документації; формування потужного будівельного комплексу; розвиток та інтеграція нормативної бази в європейські норми технічного регулювання; реалізація громадянами права на житло; енергоефективність та імпортозаміщення в промисловому і цивільному будівництві.

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолія БЛИЗНЮКА, також неврегульованим залишається питання капітального ремонту житлового фонду.

Міністр зазначив, що в разі здійснення запропонованих заходів щодо реформування галузі, в 2015 році всі міста і села одержать містобудівну документацію, а 30% держстандартів і державних будівельних норм відповідатимуть європейським нормам.

А.БЛИЗНЮК вважає, що для недопущення будівельних афер необхідно удосконалювати наявну систему договірних відносин, зокрема, запровадити механізм твердої договірної ціни, а також передбачити механізм страхування ризиків.

«Тут наше першочергове завдання – розробка типового договору», – наголосив він.

За словами міністра, після визначення стратегічних орієнтирів розвитку галузі вони будуть конкретизовані, а також буде сформований «портфель» інноваційних проектів на три роки вперед.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України пропонує запровадити будівельний збір для власників (замовників) об`єктів будівництва, які порушують терміни введення в експлуатацію об`єктів.

Про це сказано в законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання власників (замовників) з добудови об`єктів незавершеного будівництва чи їх реалізації», розміщеному на сайті міністерства.

Законопроектом планується внести зміни до Податкового кодексу, якими передбачено впровадження будівельного збору, кошти від якого зараховуються до місцевих бюджетів.

Проектом визначається, що платниками збору є замовники будівництва, які в установленому порядку реалізують проект будівництва об`єкта.

При цьому платниками збору не можуть бути замовники будівництва, які реалізують проекти будівництва за кошти державного або місцевого бюджету, замовники будівництва індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будинків і споруд, прибудов до них, фінансування яких здійснюється за кошти таких замовників.

Ставку збору пропонується встановити в розмірі 0-5,5% від бази стягування збору (від вартості будівництва).

Планується, що ставка збору в 0% встановлюється для об`єктів, прийнятих в експлуатацію у встановлений термін; 1% - при перевищенні терміну прийняття об`єкта в експлуатацію від 6 місяців до 2 років; 2% - понад 2 роки до 4 років; 3% - понад 4 роки до 6 років; 4% - понад 6 років до 8 років; 5% - понад 8 років до 10 років; 5,5% - понад 10 років.

Передбачається, що збір стягується виключно з тих об`єктів незавершеного будівництва, за якими закінчився термін прийняття в експлуатацію, встановлений затвердженою замовником проектною документацією на будівництво об`єкта.

Планується, що запропоновані зміни до Податкового кодексу набудуть чинності з 1 січня 2013 року.

Крім того, законопроектом пропонується виключити норму, згідно з якою заборона на розрив договорів між фізичними і юридичними особами щодо передачі забудовниками житла при його 100%-ній оплаті не застосовується, якщо термін прийняття в експлуатацію об`єкта переноситься більш ніж на 18 місяців. Планується, що цей пункт набуде чинності з дня публікації закону.

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