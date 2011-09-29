Литвин не виключає декриміналізації статті, за якою судять Тимошенко

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не виключає, що до президентського законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів вноситимуться пропозиції щодо змін у статті, за якою судять екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю «5 каналу».

Зокрема, В.ЛИТВИН зазначив, що в президентському законопроекті не йдеться про декриміналізацію цієї статті. В той же час він не виключив, що після того, як ВР розгляне в першому читанні даний законопроект, «при підготовці до другого читання, очевидно, будуть вноситися пропозиції щодо цієї статті».

«Я думаю, що життя покаже, які є можливості для знаходження консенсусу у цьому плані», - додав В.ЛИТВИН.

За його словами, якщо не будуть підтримані такі пропозиції, то тоді розглядатимуться окремо законопроекти, які у Верховній Раді, щодо декриміналізації статті, по якій звинувачують Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня 2011 року Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 365 (пункт 3) КК України стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за фактом перевищення службових повноважень під час укладання газових контрактів у 2009 році та завдання збитків державі на суму понад 1,5 млрд. грн.

Внесений до Верховної Ради Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)" не передбачає змін у пункті статті, за якою судять екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.