Сьогодні Янукович їде до Польщі для участі у саміті «Східного партнерства»
10:01, 29 вересня 2011Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 29-30 вересня здійснить робочий візит до Республіки Польща.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у Варшаві глава Української держави візьме участь у роботі саміту ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство».
Також у ході візиту В.ЯНУКОВИЧ проведе низку двосторонніх зустрічей.
Як повідомляв УНІАН, програма ЄС «Східне партнерство» була заснована у травні 2009 року. Ця програма спрямована на посилення відносин ЄС зі східними країнами-сусідами. У «Східному партнерстві» беруть участь Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова і Україна.
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