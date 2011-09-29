Сьогодні Янукович їде до Польщі для участі у саміті «Східного партнерства»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 29-30 вересня здійснить робочий візит до Республіки Польща.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у Варшаві глава Української держави візьме участь у роботі саміту ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство».

Також у ході візиту В.ЯНУКОВИЧ проведе низку двосторонніх зустрічей.

Як повідомляв УНІАН, програма ЄС «Східне партнерство» була заснована у травні 2009 року. Ця програма спрямована на посилення відносин ЄС зі східними країнами-сусідами. У «Східному партнерстві» беруть участь Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова і Україна.