Анонс на 29 вересня

* Президент України Віктор Янукович здійснить робочий візит до Республіки Польща. У Варшаві Глава Української держави візьме участь у роботі Саміту Ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство», а також проведе ряд двосторонніх зустрічей.

* Печерський суд м. Києва продовжить розгляд справи екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко.

* У рамках п`ятого щорічного форуму виробників продуктів харчування Україна (Food Industry Forum 2011) відбудеться прес-секція на тему: «Ринок продуктів харчування Україна: можливості розвитку в умовах сучасної державної політики». Учасники: Михайло Бродський, голова, Держкомітет України з питань регуляторної політики та підприємництва; Вадим Чагаровський, голова Ради директорів, Союз молочних підприємств України; Олександр Балдинюк, президент, Укркондпром; Володимир Череда, голова Правління, Київхліб; Артур Бондар, комерційний директор, Комерційний офіс «Сільпо» (FOZZY GROUP); Олексій Чумак, директор, Ринок «Столичний» та ін. Організатор форуму - компанія Meeting Point.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ та брифінг для представників ЗМІ.

* Відбудеться підписання Кредитної угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Проектної угоди між ЄБРР та ПАТ «Укргідроенерго» за Проектом реабілітації гідроелектростанцій. Кредитну угоду від України підпише міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко, Проектну угоду - ген.директор ПАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота. Від ЄБРР угоди підпише керуючий директор з енергетики Рікардо Пуліті. Після підписання заплановано брифінг для ЗМІ.

* Прес-конференція на тему: «Куди рухається український зерновий ринок. Анонс II Українського зернового конгресу». Учасники: президент Української зернової асоціації Володимир Клименко і керівник служби бізнес проектів ІА "АПК-Інформ" Родіон Рибчинський.

* Прес-конференція народних депутатів України Олега Зарубінського і Валерія Коновалюка на тему: «Прийняття Парламентом Закону про документи дозволить Євросоюзу зробити безвізовим в`їзд для українців». 23 вересня ВРУ прийняла в цілому Закон України "Про документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України". Таким чином, Парламент виконав одну з головних вимог ЄС щодо впровадження Україні електронних закордонних паспортів з біометричними даними. Співавтори закону О. Зарубінський та В. Коновалюк розкажуть про практичні кроки з його реалізації в Україні та перспективи отримання нашою країною безвізового режиму з ЄС.

* Круглий стіл на тему: «Стабільність української фінансової системи». Організатор - Інститут Горшеніна. Теми: Наскільки стабільна національна валюта і чи варто очікувати «обвал» гривні найближчим часом? Чим загрожує економіці й фінансовій системі Україні невидача чергового траншу кредиту МВФ? До чого призведе обов`язкове зберігання інформації про осіб, що здійснюють операції обміну валют? Кому вигідне скасування валютного споживчого кредитування? Учасники: Олександр Сугоняко, президент АУБ; Євген Зінов`єв, начальник відділу стратегії «ОТП Банк»; Дмитро Сологуб, начальник відділу аналізу та досліджень «Райффайзен Банк Аваль»; Василь Горбаль, народний депутат України (ПР); Сергій Терьохін, народний депутат України ( БЮТ).

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена результатам та підсумкам роботи міжнародного конгресу Європейської Федерації Національних Колекторських Асоціацій (Federation of European National Collection Associations - FENCA) у Брюсселі з 22 по 25 вересня 2011 року. Підсумки конгресу озвучить президент Асоціації учасників Колекторського Бізнесу в Україну Олександр Ільчук. Також в роботі візьме участь голова ради АКБУ Ашот Арутюнян. Будуть порушені питання ролі та пріоритетів у роботі колекторів у Європі й позиція урядів щодо значення колекторства у розвитку економіки країн, питання регулювання діяльності колекторів в Євросоюзі, в тому числі будуть висвітлені основні законодавчі ініціативи FENCA, підтримані Європарламентом (вул.Хрещатик, 4, конференц- зал).

* У рамках роботи Міжнародної конференції «Україна - ЄС: на шляху до єдиного енергетичного ринку», присвяченій питанням поглиблення співпраці України та ЄС в галузі енергетики та реалізації інфраструктурних енергетичних проектів Україна та ЄС, зокрема модернізації газотранспортної системи України відбудеться брифінг для ЗМІ. У роботі конференції візьмуть участь: міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко, Комісар ЄК з енергетичних питань Гюнтер Оттінгер, представники міністерств з енергетичних питань країн ЄС і Енергетичної Співдружності, представники ЄК та ін.

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