«Фокстрот» оскаржить у прокуратурі дії правоохоронців під час обшуків

Група компаній «Фокстрот» має намір оскаржити в прокуратурі дії правоохоронців під час обшуках складів і офісів групи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив співзасновник Групи компаній «Фокстрот» Валерій МАКОВЕЦЬКИЙ.

«У нас є питання щодо методів, якими вони (правоохоронні органи - УНІАН) діють при проведенні обшуків, коли не здійснюється повний опис документів, вибиваються двері, скло в офісах, коли надсилається група підтримки в особі «Беркута». Це мені здається незрозумілим. Ось на це ми збираємося скаржитися в прокуратуру», - сказав він.

В.МАКОВЕЦЬКИЙ відзначив, що дії силових структур були несподіваними для компанії, оскільки раніше ніхто з представників слідчих органів на звертався до них із запитами, пов`язаними з розслідуванням кримінальних справ.

«Ми з Інтернету дізналися про те, що існує якась кримінальна справа, під час розслідування якої санкціоновано обшук. Це суперечить правовим нормам і залишає нам один вихід – чекати оголошення офіційної позиції від представників МВС», - сказав він.

Коментуючи привід для обшуків складів і офісів компанії, В.МАКОВЕЦЬКИЙ сказав: «Було порушено кримінальну справу на підставі вбивства в Кіровограді, до якого ми не маємо жодного стосунку. І тут, напевно, якась помилка».

Співзасновник Групи компаній відзначив, що компанія зазнає збитків від дії правоохоронних органів.

«Вони вилучили тонни документації, вони закрили склади. Збитки дуже великі», - сказав він.

В.МАКОВЕЦЬКИЙ уточнив, що правоохоронні органи провели перевірки складів компаній в Києві, Тернополі та Одесі. При цьому в Києві закрито 4 із 6 складів групи.

Співзасновник Групи компаній зазначив, що центральний офіс компанії працює, як і магазини, але припустив, що за тиждень магазини можуть бути закриті через проблеми з постачанням товарів зі складів.

В.МАКОВЕЦЬКИЙ також відзначив, що 90% товарів надходить до магазинів із локальних складів міжнародних виробників техніки в Україні.

«Про контрабанду і махінації з митницею не може бути й мови», - наголосив він.

Разом з тим, В.МАКОВЕЦЬКИЙ висловив надію, що за два тижні компанія увійде до нормального режиму роботи.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Головне слідче управління МВС України проводило санкціоновані обшуки в київському офісі Групи компаній "Фокстрот" у зв`язку з розслідуванням кримінальної справи.

"Головне слідче управління МВС України проводить санкціоновані судом обшуки в складських і офісних приміщеннях "Фокстроту" у зв`язку з розслідуванням кримінальної справи за фактом скоєння тяжкого злочину", - сказали в управлінні, не уточнивши, за якою саме справою проводяться слідчі дії.

Газета «Сегодня» (№ 211 від 23 вересня) з посиланням на джерело в МВС повідомила, що обшук в київському офісі Групи компаній «Фокстрот» не пов`язаний з фінансовими справами компанії, а «з насильницьким злочином, який було скоєно в стінах офісу».

За даними газети, йдеться про вбивство.

«Тут було скоєно вбивство. Ми його розслідуємо. Йдуть обшуки в деяких приміщеннях офісного центру», – сказало виданню джерело в МВС.

У самому «Фокстроті» повідомили, що магазини працюють в звичайному режимі. «Ми поки що не знаємо, що сталося», – заявили в офісі компанії.

Довідка УНІАН. Група компаній «Фокстрот» є власником таких торгових марок, як «Фокстрот. Техніка для дому», FoxMart, «Техношара» (рітейл побутової і електронної техніки), «Секунда», Montres (вартовий рітейл), а також DEPO’t. Засновниками групи є Геннадій ВИХОДЦЕВ і Валерій МАКОВЕЦЬКИЙ.

Компанія «Фокстрот. Техніка для дома» була заснована в 1994 році й займається роздрібним продажем побутової техніки і електроніки в мережевому сегменті. Станом на 10 серпня 2011 року компанія налічує 196 супермаркетів «Фокстрот. Техніка для дома», загальною торговельною площею більш як 150 тис. кв. м, у 102 обласних і районних центрах України.