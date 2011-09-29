Янукович: Україна наполягатиме, щоб в угоді з ЄС була передбачена перспектива членства

Варшава . Україна наполягатиме, щоб в угоді з ЄС про асоціацію була передбачена перспектива членства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на брифінгу для преси після зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ.

«Ми наполягали і будемо наполягати, щоб в цій угоді (про Асоціацію – УНІАН) була відображена перспектива вступу України в ЄС, хоча ми добре розуміємо, що під час ратифікації в кожній європейській країні, кожним парламентом, це питання буде дуже чутливим для наших сторін», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він висловив переконання, що європейські партнери України і особливо друзі в Польщі з розумінням поставляться до прогресу, який на сьогодні є в Україні.

Також В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що саміт "Східного партнерства" дасть ще більший поштовх для євроінтеграції України.