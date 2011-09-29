Головне на 29 вересня

Фінанси

Кабмін України схвалив випуск ОВДП із прив`язкою до курсу долара

Уряд України своєю постановою №1011 від 28 вересня 2011 року розширено перелік облігацій внутрішньої державної позики середньостроковими (від року до п`яти) і довгостроковими (понад п`ять років) облігаціями з індексованою вартістю, при погашенні яких враховуються зміни курсу гривні до долара з моменту розміщення.

Згідно з документом, який обнародувано на урядовому сайті, індексація номінальної вартості такої облігації здійснюється на дату її погашення відповідно до зміни середньозваженого курсу гривні до долара США на міжбанківському ринку за календарний місяць, що передує первинному розміщенню і погашенню облігацій.

Виплата купона здійснюється без урахування зміни курсу гривні до долара.

Мінфін у будь-який час може визначити дату, на яку можливе здійснення дострокового погашення паперів з індексованою вартістю. Датою дострокового погашення таких облігацій може бути лише одна з дат здійснення купонного платежу. Купонний період становить шість місяців.

Папери з індексованою вартістю зможуть купувати фізичні та юридичні особи.

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НБУ створив ажіотаж на валютному ринку, ввівши паспортизацію валютообмінних операцій – АУБ

Національний банк України (НБУ) створив ажіотаж на валютному ринку, ввівши паспортизацію валютообмінних операцій.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час круглого столу в Київському інституті проблем управління ім. Горшеніна висловив президент Асоціації українських банків (АУБ) Олександр СУГОНЯКО, коментуючи постанову регулятора №278, якою банки зобов`язуються здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами при пред`явленні документа, що засвідчує особу.

«Замість того, щоб зменшити ажіотаж, його фактично піднято», - зазначив О.СУГОНЯКО.

За його словами, попит населення на валюту в країні є економічно обгрунтованим, і цього Нацбанку не змінити, а що стосується ажіотажного попиту, то його не можна зупинити, тільки відкласти окремими заходами.

О.СУГОНЯКО зазначив, що стратегія Нацбанку в питанні обмеження попиту на валюту серед населення є правильною, проте необхідно зняти ризики з валютного ринку.

На думку народного депутата України Андрія СЕНЧЕНКА (БЮТ), введення паспортизації валютообмінних операцій є «нехтуванням прав людини». «Люди не звикли ходити з паспортами, а «чорний» ринок поки не адаптувався», - сказав він.

Крім того, це зобов`язання несе певну загрозу перед процесом виборів у країні, оскільки паспортні дані можуть вилучатися по можливості для використання в інших цілях, зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, НБУ очікує скорочення готівкового валютного обігу від зміни правил валютообмінних операцій

«Наші очікування - що буде скорочено кількість готівкового обігу в іноземній валюті, а це спричинить і скорочення гривневого обігу», - сказала директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена ЩЕРБАКОВА.

У Нацбанку сподіваються, що таким чином вдасться скоротити доларизацію економіки і рівень тіньової економіки.

Довідка УНІАН. Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, що засвідчує особу. При проведенні операцій понад вказаної суми працівник банку також повинен зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, що засвідчує особу), дату видачі й орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).

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ПЕК

НКРЕ підвищила граничні ціни на газ для промспоживачів і бюджетників

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) з 1 жовтня підвищила граничний рівень цін на природний газ для промислових і прирівняних до них споживачів, а також для бюджетних організацій на 11,85%, або на 358,5 грн. - до 3,382 тис. грн. за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування і поставку).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене на засіданні НКРЕ у четвер, 29 вересня.

При перегляді цін регулятор виходив з прогнозної вартості імпортного газу для України у ІV кварталі поточного року на рівні 401 дол. за 1 тис. кубометрів. Також при перегляді цін враховувалося коливання курсу гривні до долара.

Як повідомляв УНІАН, востаннє граничний рівень цін для цих категорій споживачів переглядався регулятором у червні цього року, внаслідок чого з 1 липня гранична ціна на газ для них була підвищена на 18,4% - до 3023,5 тис. грн. за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування і поставку).

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"Нафтогаз" і ExxonMobile домовилися про освоєння родовищ нетрадиційних вуглеводнів

НАК «Нафтогаз України» і ExxonMobile-копорейшен (США) домовилися про співробітництво у сфері спільної розвідки й освоєння родовищ нетрадиційних вуглеводнів (сланцевий газ, метан вугільних родовищ) в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну угоду представники компаній підписали сьогодні в Києві.

Як уточнив журналістам після підписання угоди заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН, у рамках угоди ExxonMobile планує працювати на території західного регіону України, а також у районі Донецької та Дніпровської западин.

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НКРЕ збільшила тарифи ТЕЦ на виробництво електричної та теплової енергії на 10%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) збільшила тарифи ТЕЦ на виробництво електричної і теплової енергії в середньому на 10% з 1 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні в четвер.

Тариф переглянутий у зв`язку з підвищенням рівня граничної ціни на газ для промспоживачів з жовтня на 11,85% - до 3382 грн. за тисячу кубометрів.

Тарифи на виробництво теплової енергії переглянуті для 43 підприємств, на виробництво електричної енергії - для 25.

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НКРЕ знизила «зелені» тарифи на жовтень в середньому на 5,3%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) знизила тарифи на електроенергію, яку виробляють з альтернативних джерел, на жовтень 2011 року в середньому на 5,3% порівняно зі встановленими для вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 29 вересня.

Зокрема, тариф на електроенергію, яка виробляється на вітроустановках, зменшиться з 129,69 коп. до 122,77 коп./кВт-год, на електростанціях на біопаливі – з 142,03 коп. до 134,46 коп./кВт-год, на малих гідроелектростанціях (потужністю до 10 МВт) – з 88,92 коп. до 84,18 коп./кВт-год, на сонячну енергію, яка виробляється установками, розташованими на землі, – з 533,54 коп. до 505,09 коп. за 1 кВт-год, на дахах – з 489,08 коп. до 463 коп./кВт-год (все без ПДВ).

Нагадаємо, «зелені» тарифи визначаються за формулою, в якій для кожного суб`єкта визначено коефіцієнт, розміри якого залежать від типу альтернативного джерела електроенергії і характеристик енергогенеруючого обладнання.

Тарифи коригуються комісією залежно від курсу гривні до євро на дату їх розрахунку на наступний місяць.

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Для модернізації ГТС при об`ємі прокачування газу 110 млрд. куб. м необхідно 3,2 млрд. дол. – ТЕО

Для модернізації української газотранспортної системи з розрахунком щорічного прокачування газу 110 млрд. кубічних метрів необхідно 3,2 млрд. доларів інвестицій.

Як повідомив УНІАН заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир МАКУХА, такі дані результатів ТЕО модернізації ГТС оприлюднив сьогодні на енергетичній конференції в Києві представник компанії - розробника ТЕО MOTT McDonald.

В.МАКУХА також повідомив, що за розрахунками компанії, для модернізації ГТС з розрахунком щорічного прокачування 14 млрд. кубометрів газу потрібно близько 6 млрд. дол.

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Транспорт/Зв`язок

Учасники СП зі створення широкої залізничної колії до Відня підтвердили свої наміри

Москва. Учасники СП зі створення широкої залізничної колії до Відня підтвердили свої наміри щодо реалізації проекту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Російської залізниці (“РЖД”), за підсумками засідання наглядової ради спільного підприємства з реалізації проекту продовження «широкої» колії до Відня, яке відбулося в Одесі в рамках XX пленарного засідання Координаційної ради з транссибірських перевезень.

Зацікавлені сторони підтвердили свої наміри щодо реалізації проекту і обговорили хід передпроектних напрацювань. Радою вирішено до кінця 2011 року визначити подальші кроки і механізми здійснення проекту.

Наголошується, що проект будівництва колії шириною 1520 мм від словацького міста Кошице до Братислави і Відня перебуває у стадії активного опрацювання. Робота ведеться в рамках створеного чотиристороннього спільного підприємства (Австрія, Словаччина, Україна, Росія).

Як відзначили в «РЖД», за наслідками передпроектного дослідження Roland Berger Strategy Consultant будівництво нової лінії дозволить залучити на маршрут від 16 до 24 млн. тонн додаткових вантажів до 2050 року. Зрештою, додаткові економічні переваги від реалізації проекту одержать 33 країни Східної і Центральної Європи, Центральної Азії і Далекого Сходу, а також Росія.

За оцінками ВАТ «РЖД», реальним терміном доставки вантажів з Європи до Азії і у зворотному напрямі стане 13-14 діб, а вивільнення оборотних коштів, залежно від вартості вантажів, становитиме від $100 до $1000 з одного контейнера. При цьому по території Росії планується здійснювати транзит вантажів від східних кордонів і портів лише за 7 діб. Для цього розроблена і упроваджується спеціальна програма з формування нового транспортного продукту «Транссиб за 7 діб».

Як повідомляв УНІАН, компанія Roland Berger у грудні 2010 р. завершила обґрунтування інвестицій проекту будівництва залізничної колії шириною 1520 мм на території Словаччини і Австрії до Відня, згідно з яким вартість нової залізниці, яка має пройти по території Словаччини разом з існуючою "європейською" колією, оцінюється в 6,3 млрд. євро. Додатково потрібно 240 млн. євро для організації вантажних терміналів і 130 млн. євро для закупівлі рухомого складу.

Голова “РЖД” Володимир ЯКУНІН прогнозував, що проектування широкої колії стандарту 1520 мм від Кошице (Східна Словаччина) до Відня (Австрія) може розпочатися у 4-му кварталі 2011 року.

Довідка УНІАН. Залізничні адміністрації РФ, України, Словаччини і Австрії у травні 2009 р. підписали меморандум про створення СП Breitspu Planungsgesellschaft mbH з метою обґрунтування інвестицій у проект добудови широкої колії від Кошице до Відня. Продовження широкої колії до Європи до 2050 року дозволить залучати 16 млн. тонн вантажів щороку, а у разі "оптимістичного сценарію" вантажопотік може становити 24 млн. тонн на рік.

На більшості залізниць Європи використовується колія шириною 1435 мм, а в Росії, країнах СНД, Балтії і Фінляндії – колія 1520 мм. Новий маршрут дозволить скоротити час доставки вантажів з Азії до Європи і у зворотному напрямі до 15 днів (сьогодні з використанням альтернативного морського маршруту цей термін становить 30 днів).

Планується, що будівництво нової лінії проходитиме в 2013-2015 рр. З 2016 року розпочнеться здійснення комерційних перевезень.

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Україна зацікавлена у створенні СП з Кореєю із виробництва поїздів – Азаров

Україна зацікавлена у створенні на своїй території спільного підприємства з Кореєю з виробництва поїздів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром Республіки Корея КІМ Хван Сіком.

Він відзначив, що в 2012 році Україна планує придбати у Кореї 6 поїздів.

«Але скажу відверто, ми більше зацікавлені у створенні спільних виробництв на території України, оскільки самі маємо в своєму розпорядженні відповідні підприємства, здатні виробляти високотехнологічні поїзди», - сказав М.АЗАРОВ.

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Україна вітає ініціативу «Хюндай» щодо створення СП - Азаров

Україна вітає ініціативу корпорації «Хюндай» щодо створення спільного підприємства в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з прем`єр-міністром Республіки Корея КІМ Хван Сіком.

«Ми вітає ініціативу корпорації «Хюндай» щодо створення спільного підприємства в Україні», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він зазначив, що Україна зацікавлена співробітничати з Кореєю в галузі авіабудування.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з прем`єр-міністром Кореї КІМ Хван Сіком запросив Президента Республіки Корея ЛІ Мен Бака відвідати Україну з державним візитом.

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Фондовий ринок

"Дочку" Coal Energy S.A. не допущено до конкурсу на концесію

Міністерство енергетики і вугільної промисловості не допустило ТОВ «ДонПромБізнес» (Донецьк), яке є дочірньою компанією Coal Energy S.A. (Люксембург), до участі у конкурсах на право концесії цілісних майнових комплексів найбільших державних вуглевидобувних об`єднань «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит».

Про це йдеться у повідомленні Coal Energy S.A., розміщеному на сайті Варшавської фондової біржі.

Coal Energy S.A. також заявляє, що не буде оскаржувати рішення Міненерговугілля.

Як повідомляв УНІАН, на участь у конкурсах на право концесії «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» окрім недопущеного «ДонПромБізнесу» подали також заявки ДТЕК і ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» (обидва - Донецьк).

Міненерговугілля 11 серпня п.р. оголосило конкурси з передачі в концесію цілісних майнових комплексів «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» (обидва – Луганська область). Активи підприємств передбачається передати в концесію на 49 років. Заявки на участь у конкурсі приймаються до 10 жовтня.

Довідка УНІАН. До структури Coal Energy S.A. входять 10 вугільних шахт, а також активи з переробки вугільних відвалів і збагачення.

100% статутного капіталу Coal Energy належить компанії Lycaste Holdings Limited (Кіпр), якою в рівних частках володіють Віктор і Марина ВИШНЕВЕЦЬКІ.

Група ПрАТ «Донецьксталь», контрольована російським бізнесменом Віктором НУСЕНКІСОМ, об`єднує активи у вугільній, металургійній і машинобудівній галузях. У вугільній сфері в Україні групі, зокрема, належить шахтоуправління «Покровське» (раніше вугільна компанія «Шахта «Червоноармійська – Західна № 1») що спеціалізується на видобутку коксівного вугілля. Крім того, група співробітничає з ДП «Макіїввугілля».

ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ. До вугільного блоку ДТЕК входять ВАТ «Павлоградвугілля» (яке об’єднує десять шахт), ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу», орендне підприємство «Добропіллявугілля» і п`ять збагачувальних фабрик.

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Соцполітика

За межами України працює 6,5 млн. мігрантів, що становить понад 14% населення – МОМ

За межами України працює 6,5 млн. мігрантів, що становить 14,4% українського населення.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані містяться в інформаційних матеріалах, розповсюджених сьогодні Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні на прес-конференції у Києві.

З 6,5 млн. мігрантів 67% становлять чоловіки, 33% — жінки.

Найчастіше українці обирають для трудової міграції Росію, Німеччину, США, Ізраїль, Чехію, Угорщину та Польщу.

За даними МОМ, 54% українських мігрантів працюють у галузі будівництва, 17% - у сфері домашнього догляду, по 9% - у сільськогосподарському секторі та торгівлі, ще 6% - у промисловості та 5% займаються іншими видами робіт.

Найбільша кількість громадян виїжджає із Закарпатської та Чернівецької областей, найменша — з Київської, Одеської, Житомирської, Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської.

Головним чинником, що впливає на міграційну поведінку мешканців різних регіонів, є економічна ситуація. Наприклад, в Донецькій області середній дохід на душу населення становить 683 дол., водночас на Буковині, звідки на заробітки за кордон виїжджає найбільше людей, середній дохід становить 352 дол.

Серед інших чинників, що стимулюють трудову міграцію, є близькість до кордону з ЄС, налагоджені міграційні та культурні зв`язки.

Щодо рівня освіти українських трудових мігрантів, то, за даними МОМ, 59% мають повну середню освіту, 17% - базову чи неповну вищу освіту, 14% - вищу освіту, 10% - початкову або незакінчену середню освіту. Проте, незалежно від рівня освіти, майже всі українські трудові мігранти працюють на роботах, що не потребують високої кваліфікації.

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ВР може не проголосувати за скасування пільг - Литвин

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що ВР може не проголосувати за скасування пільг, якщо Кабінет міністрів перекладатиме відповідальність на парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю «5 каналу» спікер сказав, що «на найближчому пленарному тижні у планах ВР немає розгляду цього питання (йдеться про розгляд у другому читання законопроекту «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», яким передбачено скасування пільг – УНІАН)».

Він зазначив, що Кабмін пообіцяв, що проводитиме діалог з представниками громадських організацій, в тому числі афганцями, чорнобильцями. В.ЛИТВИН наголосив: «Я вважаю неправильною політикою, коли звучить теза, що, мовляв, у нас розмови не виходить , тепер м’яч на полі ВР».

«Верховна Рада при такому підході, якщо він далі буде демонструватися, може прийняти рішення, щоб першу частину закону прийняти, де йдеться про гарантії виконання судових рішень, а заключні положення, де йдеться про право Кабміну регулювати видатки соціальних законів, – не розглядати», – підкреслив В.ЛИТВИН.

За його словами, спільна відповідальність за дії в державі має лежати на уряді і на всій ВР.

В.ЛИТВИН висловив переконання, що нинішня опозиція також відповідальна за сьогоднішню ситуацію, бо коли в 2008 році ухвалювався бюджет, а фракція БЮТ була проурядовою, то тоді «було зупинено дію 66 законів на суму 105 млрд. грн.».

Сьогодні, за словами спікера, фактично «запропоновано те саме».

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Цим законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

20 вересня парламент мав розглянути цей закон у другому читанні та в цілому.

Того дня близько тисячі осіб пікетували Верховну Раду з вимогою не ухвалювати закон "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

Деякі мітингувальники намагалися прорватися до приміщення парламенту. Зокрема, воїни-афганці прорвалися через огорожу перед стінами Верховної Ради і впритул підійшли до дверей ВР. Їм намагалися завадити представники правоохоронних органів. Під час сутичок було розбито скло на деяких вхідних дверях приміщення ВР.

Учасники мітингу припинили штурм парламенту лише після того, як до них вийшли на перемовини представники фракцій більшості та пообіцяли, що цього тижня Верховна Рада не ухвалюватиме в цілому закону, який скасовує пільги для низки громадян. Учасникам акції протесту також повідомили про домовленість створити робочу групу для доопрацювання відповідного законопроекту.

Того ж дня, 20 вересня, було створено робочу група представників виконавчої влади, законодавчої і громадських організацій на чолі з віце-прем`єр-міністром України С.ТІГІПКОМ, яка має займатися доопрацюванням законопроекту «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» і реформою пільг для постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи та ветеранів. Віце-прем`єр-міністр зустрівся з воїнами-інтернаціоналістами та чорнобильцями, які протестували біля Верховної Ради. Він запевнив, що всі рішення уряду та парламенту щодо проекту закону N9127, який змінює умови надання пільг, будуть прийматися тільки після консультацій з їхніми представниками.

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Будівництво

На будівництво доступного житла в проекті держбюджету-2012 передбачено 200 млн. грн.

На програму будівництва (придбання) доступного житла у проекті державного бюджету на 2012 рік передбачено 200 млн. грн., що удвічі більше, ніж поточного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, про це заявив директор департаменту державних програм і розвитку житлового будівництва Мінрегіонбуду Олександр НЕПОМНЯЩИЙ.

«Держава розуміє значення програми і тому в проекті держбюджету 2012 року передбачено 200 мільйонів гривень – удвічі більше, ніж цього року. Крім того, тепер фінансування здійснюватиметься окремим рядком із загального фонду і розпорядником коштів визначено Мінрегіон», – сказав він.

За даними прес-служби, 28 вересня міжвідомча комісія розглянула більш як 40 об`єктів незавершеного будівництва і визначила ті з них, на які можуть бути спрямовані кошти у рамках Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла. Перелік об`єктів, які допущені до участі в програмі, буде оприлюднено на веб-сайті Мінрегіонбуду.

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Перейменовано Нацкомісію регулювання ринку комунальних послуг

Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України перейменована на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Відповідний Указ Президента України оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Цим документом Президент також затвердив граничну чисельність працівників Нацкомісії у кількості 412 штатних одиниць.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Міжнародні відносини

Янукович: Україна наполягатиме, щоб в угоді з ЄС була передбачена перспектива членства

Варшава. Україна наполягатиме, щоб в угоді з ЄС про асоціацію була передбачена перспектива членства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на брифінгу для преси після зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ.

«Ми наполягали і будемо наполягати, щоб в цій угоді (про Асоціацію – УНІАН) була відображена перспектива вступу України в ЄС, хоча ми добре розуміємо, що під час ратифікації в кожній європейській країні, кожним парламентом, це питання буде дуже чутливим для наших сторін», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він висловив переконання, що європейські партнери України і особливо друзі в Польщі з розумінням поставляться до прогресу, який на сьогодні є в Україні.

Також В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що саміт "Східного партнерства" дасть ще більший поштовх для євроінтеграції України.

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УНІАН