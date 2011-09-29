Курс НБУ на 30.09.11
21:03, 29 вересня 2011Різне
0
Офіційний курс НБУ на 30.09.11100 USD США - 797.2700 (на 29 вересня - 797.3600)100 EUR - 1085.4831 (на 29 вересня - 1086.8814)10 RUR - 2.5012 (на 29 вересня - 2.5060)Облікові курси банківських металів на 30.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-129157.74 (на 29 вересня-131963.08)961XAG10Срібло-2406.96 (на 29 вересня-2475.01)962XPT10Платина122939.03 (на 29 вересня-124308.42)964XPD10Паладій-49909.10 (на 29 вересня-51828.40)
Офіційний курс НБУ на 30.09.11
100 USD США - 797.2700 (на 29 вересня - 797.3600)
100 EUR - 1085.4831 (на 29 вересня - 1086.8814)
10 RUR - 2.5012 (на 29 вересня - 2.5060)
Облікові курси банківських металів на 30.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 129157.74 (на 29 вересня - 131963.08)
961 XAG 10 Срібло - 2406.96 (на 29 вересня - 2475.01)
962 XPT 10 Платина - 122939.03 (на 29 вересня - 124308.42)
964 XPD 10 Паладій - 49909.10 (на 29 вересня - 51828.40)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter