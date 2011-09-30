Європарламент підтримав незалежність Палестини

Європейський парламент визнав легітимною заявку Палестинської національної адміністрації на визнання незалежності Палестинської держави. Про це повідомляється на сайті законодавчих зборів Євросоюзу.

Рішення було ухвалено за підсумками засідання Європарламенту в четвер, 29 вересня. При цьому в резолюції наголошується, що створення палестинської держави можливе тільки шляхом переговорів з Ізраїлем, передає Лєнта.ру.

Відзначаючи право Ізраїлю на безпеку в рамках власних кордонів, документ Європарламенту визнає за ПНА право на створення власної держави в межах 1967 року. Єрусалим повинен стати столицею обох держав. При цьому одностороння зміна цих кордонів повинна вважатися недійсною. Депутати закликали знайти розв’язання проблеми упродовж року.

Як пише The Jerusalem Post, рішення було прийнято депутатами Європарламенту одностайно.

Заявку на визнання незалежності ПНА було подано генеральному секретареві ООН ПАН Гі Муну керівником автономії Махмудом АББАСОМ 23 вересня. 28 числа Рада безпеки ООН ухвалила рішення передати заявку на розгляд спеціального комітету.

Як відзначають ЗМІ, проти заявки палестинців виступає Вашингтон, на думку якого, рішення про незалежність має бути прийняте на підставі двосторонніх переговорів між Ізраїлем і ПНА. Палестинці, у свою чергу, у разі провалу позитивної резолюції розраховують звернутися до Генеральної асамблеї ООН, більша частина членів якої підтримують незалежність Палестини. Але в цьому випадку ПНА одержить статус країни-спостерігача, яка не має права голосу.