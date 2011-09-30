Анонс на 30 вересня

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг. Питання: Щодо коригування діючих тарифів на теплову енергію для суб`єктів господарювання у сфері теплопостачання для потреб бюджетних установ та інших споживачів, окрім населення. Про коригування діючих тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення для підприємств водопровідно-каналізаційного господарства для потреб бюджетних установ та інших споживачів, окрім населення.

* Прес-конференція на тему: «Рівень життя пенсіонерів в Україні». Учасники: Людмила Черенько, зав.відділом дослідження рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ ім.Птухи; Лідія Ткаченко, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ ім.Птухи.

* Відбудеться церемонія відкриття українсько-корейського безнес-форуму.

* У Національному банку України для представників ЗМІ відбудеться інформаційний день Генерального департаменту регулювання платіжних систем і розрахунків. Теми: Структура Генерального департаменту, його повноваження і функції; Функціонування платіжних систем в Україні та ін.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Концерн "Ярослав": чому важка на підйом легка галузь в Україні?". Учасники: В. Ізовіт, Українська Асоціація підприємств легкої промисловості, А. Барсук, ген.директор концерну «Ярослав»; Н. Попова, Центр сертифікації й тестування продукції легкої промисловості. Питання: Повернутися обличчям до потреб людини (про стан галузі, необхідність підтримки легкої промисловості в Україні); Як можливо підняти галузь? Досвід концерну «Ярослав»; Стан виробів легкої промисловості в Україні сьогодні (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +380 50 346 86 67, ukraina-forum@inbox.ru. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: «Чи загрожує Україні дефолт?». Учасники: директор Науково-дослідного економічного інституту при Мінекономіки України Ігор Манцуров, екс-голова Держфінпослуг Віктор Суслов і виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

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