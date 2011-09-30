Згідно з проектом нової класифікації потягів для "Укрзалізниці", електропоїзди виробництва Hyundai одержать клас "Інтер Сіті +".

Як повідомили УНІАН у прес-центрі "Укрзалізниці", про це сказав в інтерв`ю журналістам заступник директора Державного науково-дослідного центру залізничного транспорту Олег ХРИСТОФОР.

Згідно з проектом нового розподілу пасажирських потягів, денні електропоїзди підвищеного комфорту, які зараз курсують між Києвом і обласними центрами України, називатимуться «Інтер Сіті», а нові потяги виробництва Hyundai - "Інтер Сіті +".

Водночас електропоїзди, які зараз курсують у приміському сполученні, до нової класифікації не потрапляють, і вартість проїзду в них, як і якість послуг, залишаться колишніми, відзначають у відомстві.

Як відзначив О.ХРИСТОФОР, проект нової класифікації потягів для "Укрзалізниці" розроблявся кращими фахівцями-ученими на підставі аналізу класифікацій, діючих в Європі, Росії і Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізницею" підготовлено проект нової системи класифікації пасажирських потягів на виконання Національного плану дій на 2011 рік з впровадженню Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

"Укрзалізницею" запропоновані такі класи пасажирських потягів: денні пасажирські потяги - Євро Сіті (ЄС), Інтер Сіті + (ІС +), Інтер Сіті (ІС), Регіональний експрес (РЕ), Регіональний потяг (PП); нічні пасажирські потяги - Євро Найт (EN), Нічний експрес (НЕ), Нічний швидкий (НС), Нічний пасажирський (НП).

Рекомендований перелік послуг, який може надаватися в потягах, формується на підставі їх класифікації і залежить від рівня комфорту/сервісу.