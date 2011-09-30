На оголошенні вироку Тимошенко в залі суду зможуть бути присутні тільки журналісти

Під час оголошення вироку у справі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в залі суду зможуть бути присутні тільки журналісти.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив на місці після завершення реплік суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ.

«При оголошенні судового рішення, яким завершується розгляд даної кримінальної справи, окрім учасників судового процесу, допустима присутність в залі судового засідання виключно представників засобів масової інформації шляхом реєстрації при вході в зал судового засідання із забезпеченням можливості проведення фото- та відеозйомки, трансляції судового засідання», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Своє рішення він пояснив тим, що під час всього судового процесу присутні у залі суду особи неодноразово порушували порядок проведення засідань та неналежним чином поводились.