МЗС РФ не має інформації про терміни проведення засідання комісїї України і Росії

Москва. У Міністерстві закордонних справ РФ не мають в своєму розпорядженні інформації про терміни проведення засідання Міждержавної українсько-російської комісії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав офіційний представник МЗС РФ Олександр ЛУКАШЕВИЧ на брифінгу в Москві.

«Додаткових ввідних я, на жаль, не можу дати – домовилися чи ні. Ви бачили констатацію нашого Президента про те, що робота ведеться з підготовки до засідання комісії, і сподіваємося, що комісія буде зібрана для ухвалення рішень, а не засідання заради засідання, а засідання заради конкретних результатів», - сказав О.ЛУКАШЕВИЧ.

Він відзначив, що зустріч між президентами України і РФ 24 вересня відбулася в «абсолютно вузькому складі».

За його словами, на сьогоднішній день додаткової інформації, крім тої, що опублікована на сайті Президента РФ, немає.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сказав, що засідання Міждержавної українсько-російської комісії бажано проводити, “але, на мою думку, бажано проводити з конкретним змістом”.

В.ЯНУКОВИЧ запропонував вже цієї осені провести засідання Міждержавної українсько-російської комісії.

Він відзначив, що в двосторонніх відносинах між Росією і Україною накопичилося багато питань, які потребують швидкого вирішення.

27 вересня джерела в дипломатичних колах повідомили УНІАН, що засідання Міждержавної українсько-російської комісії відбудеться в жовтні в Україні.

«Комісія відбудеться в жовтні в Україні, але точна дата не визначена”, - сказав співбесідник агентства.