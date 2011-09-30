Лідери ЄС та Президент України домовилися зустрітися в жовтні у Брюсселі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ та голова Ради Євросоюзу Герман Ван РОМПЕЙ домовилися зустрітися у жовтні в Брюсселі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президент України, такої домовленості було досягнуто сьогодні під час їхньої зустрічі у Варшаві.

В ході цієї зустрічі голова Ради ЄС схвально оцінив євроінтеграційні прагнення України. Він, зокрема, повідомив, що у Євросоюзі чекають на саміт Україна-ЄС, який має відбутися у грудні. За словами Г.Ван РОМПЕЯ, до цього часу необхідно завершити роботу над двосторонніми документами, щоб вивести відносини України та ЄС на новий рівень. У цьому контексті голова Ради ЄС також наголосив на необхідності подальшого впровадження реформ в Україні.

Голова Єврокомісії Ж.БАРРОЗУ також заявив про свою підтримку курсу України на євроінтеграцію. Він наголосив, що Україна має можливість стати першою країною «Східного партнерства», яка підпише угоду про асоціацію з ЄС.

Глава Української держави, у свою чергу, наголосив, що нині триває динамічний період співробітництва України і Європейського Союзу. «Я високо ціную той відвертий, конструктивний діалог, який є між нами, і готовий його продовжувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Під час зустрічі обговорювалися питання підготовки до підписання Угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, Угоди про асоціацію та План дій з лібералізації Євросоюзом візового режиму для України, а також сучасні виклики, перед якими стоїть Україна.