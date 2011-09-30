«Східне партнерство» не має суперечити пострадянській інтеграції - МЗС Росії

Москва. «Східне партнерство» не має суперечити інтеграції на пострадянському просторі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це офіційний представник МЗС РФ Олександр ЛУКАШЕВИЧ заявив на брифінгу в Москві.

«Ми, природно, дуже уважно стежили і стежимо за позицією «Східного партнерства» і аналізуватимемо підсумки Варшавського саміту... Увага з нашого боку не дивує, оскільки проект ЄС спрямований на найближчих сусідів Росії, багато хто з яких має інтеграційні зобов`язання в рамках СНД, ОДКБ, Митного союзу і вибудовуваного нами Єдиного економічного простору», - сказав О.ЛУКАШЕВИЧ.

Він наголосив, що МЗС РФ виходитиме з того, що результати саміту не повинні вступати в суперечності із зазначеними проектами.

О.ЛУКАШЕВИЧ нагадав, що це зафіксовано в дорожній карті РФ-ЄС спільного простору зовнішньої безпеки.

При цьому він відзначив, що РФ налаштована конструктивно взаємодіяти з ЄС і найближчими сусідами, якщо «у Східному партнерстві буде створена прозора для Росії і така, що враховує взаємний інтерес, схема генерування й інтеграції конкретних спільних проектів, які дасть додану вартість для рівноправної співпраці в рамках загального порядку денного».

Він відзначив, що «Східне партнерство» - це внутрішня ініціатива Євросоюзу, яка вироблялася без консультацій з нечленами ЄС, насамперед «такими очевидними партнерами» як Росія.

«У нашому розумінні, головним завданням «Східного партнерства» ставиться наближення фокусних країн – України, Молдови, Білорусі, Азербайджану, Вірменії і Грузії до політичних установок й економічних форматів Європейського Союзу», - додав О.ЛУКАШЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, програма ЄС «Східне партнерство» була заснована в травні 2009 року. Ця програма спрямована на посилення відносин ЄС зі східними країнами-сусідами. У «Східному партнерстві» беруть участь Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова і Україна.

На запрошення Президента Європейської Ради Германа Ван РОМПЕЯ і прем`єр-міністра Польщі Дональда ТУСКА ЄС і країни - члени Східного партнерства зустрічаються 29-30 вересня у Варшаві. Як повідомили в Представництві Європейського Союзу в Україні, саміт повинен визнати європейські устремління і європейський вибір деяких східноєвропейських країн.

Шість країн-партнерів на Варшавському саміті представляють: Президент Вірменії Серж САРГСЯН, Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ, Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, прем`єр-міністр Молдови Володимир ФІЛАТ і посол Білорусі у Варшаві Віктор ГАЙСЕНОК.

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО не був запрошений на саміт – йому заборонений в`їзд до країн ЄС у зв`язку з переслідуваннями опозиційних активістів. Мінськ відмовився направити на зустріч главу свого МЗС Сергія МАРТИНОВА, запрошення якому направили організатори саміту.

Проте сьогодні, 30 вересня, делегація Білорусі залишила Саміт програми «Східне партнерство». Раніше МЗС Білорусі розповсюдило заяву, в якій йдеться про «дискримінацію» щодо Мінська, виявлену організаторами саміту, – зокрема, про те, що керівникові білоруської делегації не дозволили брати участь у всіх заходах, передбачених програмою зустрічі.