ЄК позитивно оцінює прогрес у підготовці до підписання угоди про асоціацію - Янукович

Варшава. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Європейська комісія позитивно оцінює прогрес у підготовці України до підписання угоди про асоціацію включно зі створенням поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Варшаві, коментуючи засідання саміту «Східне партнерство».

Президент нагадав, що за результатами сьогоднішнього саміту буде ухвалено декларацію, яку в ці хвилини узгоджують делегації. За словами В.ЯНУКОВИЧА, у документі буде відзначено прогрес у співпраці України з Європейським Союзом.

«Оцінка цієї роботи з боку Європейської комісії позитивна, всі відзначають, що є прогрес, залишились ще деякі неузгоджені питання, що стосуються створення зони вільної торгівлі, деяких груп товарів і деяких статей цієї угоди», - сказав Президент.

Він висловив сподівання, що до грудня всі питання стосовно угоди про асоціацію між Україною та ЄС будуть вирішені.

«Я сподіваюсь, що за ці два місяці, які залишились до грудня, робота буде зроблена, і будуть знайдені компроміси», - сказав глава держави.

Він нагадав, що за цей час в Україні планується провести зібрання товаровиробників, асоціацій товаровиробників, які повинні висловити свою точку зору щодо угоди про створення зони вільної торгівлі з ЄС. Також В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що до підписання угоди обов’язково відбудуться парламентські слухання з питання створення ЗВТ з Євросоюзом за участю товаровиробників та експертів. За словами Президента, ці заходи необхідно провести, щоб залучити до ухвалення доленосних рішень всі зацікавлені сторони, громадськість.

В.ЯНУКОВИЧ вкотре наголосив що Україна наполягає на відображенні в угоді про асоціацію з ЄС перспективи членства у спільноті.

«Поки що відповіді на це питання немає, але час є, і я сподіваюсь, що ми також знайдемо порозуміння», - сказав Президент.