Кірєєв пішов до нарадчої кімнати до 11 жовтня для винесення вироку Тимошенко

Суддя Печерського районного суду Києва суддя Родіон КІРЄЄВ пішов до нарадчої кімнати до 11 жовтня для винесення вироку у справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сам Р.КІРЄЄВ, розцінюючи заяву Ю.ТИМОШЕНКО про необхідність надання їй часу на підготовку до виголошення останнього слова у судових дебатах як відмову виступати з останнім словом.

«У судовому засіданні оголошується перерва орієнтовно до 11 жовтня», - сказав Р.КІРЄЄВ.